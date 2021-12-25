RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тривало протягом 85 днів: на Ла-Пальмі припинилося виверження вулкану

Автор: Сергій Пишкін

На острові Ла-Пальма офіційно заявили про завершення виверження вулкану. Він був активним протягом останніх 85 днів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника з державної адміністрації, юстиції та безпеки уряду Канарських островів Хуліо Переса.

"Те, що я сьогодні хочу сказати, можна сказати кількома словами - виверження закінчилося. Воно закінчилося 13 грудня вдень, але тільки сьогодні можна сказати", - заявив Перес.

Водночас радник зауважив, що припинення виверження було підтверджено науковим комітетом, який спостерігав за ознаками, які дають можливість запевнитись у цьому - відсутність лави, пірокластів, землетрусів, тремору й деформацій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що виверження вулкану почалося ще у вересні поточного року.

Під час його активності - влада приймала низку заходів, аби вберегти населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія