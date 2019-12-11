Продление закона об особом статусе Донбасса: что предлагает Рада

В Верховной раде Украины в среду, 11 декабря, появился текст законопроекта №2569 "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

Отметим, проект зарегистрировали в Раде еще во вторник, однако его текст отсутствовал.

"В статье 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" цифры "2019" заменить цифрами "2020". Этот закон вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте законопроекта.

Напомним, во вторник глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко зарегистрировали в парламенте изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Законопроект зарегистрирован под номером 2569.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский после нормандской встречи заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год. Глава государства сказал также, что вопрос возвращения Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече.

Также, по словам Зеленского, бессрочное прекращение огня на Донбассе должно начаться до конца 2019 года.

Подчеркнем, по итогам нормандской встречи президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.