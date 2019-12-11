Продовження закону про особливий статус Донбасу: що пропонує Рада

У Верховній раді України у середу, 11 грудня, зявився текст законопроекту №2569 "Про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Про це свідчить інформація на сайті Ради.

Зазначимо, проект зареєстрували у Раді ще у вівторок, однак його текст був відсутній.

"У статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" цифри "2019" замінити цифрами "2020". Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування", - сказано у тексті законопроекту.

Нагадаємо, у вівторок глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його заступник Олександр Корнієнко зареєстрували в парламенті зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО). Законопроект зареєстрований під номером 2569.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський після нормандської зустрічі заявив, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік. Глава держави сказав також, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній зустрічі.

Також, за словами Зеленського, безстрокове припинення вогню на Донбасі має розпочатися до кінця 2019 року.

Підкреслимо, за підсумками нормандської зустрічі президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що особливий статус Донбасу повинен бути закріплений у Конституції України.