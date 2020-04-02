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Продажи коммерческих авто в Украине упали почти в два раза

Новости » Финансовый кризис 2020     02.04.2020 - 13:54
Продажи коммерческих авто в Украине упали почти в два раза
Фото: очередь фур на трассе (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сервисные центры МВД прекратили регистрацию коммерческих авто после введения карантина

За март 2020 года в Украине было зарегистрировано 568 новых коммерческих автомобилей. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

По данным ассоциации, по сравнению с прошлым годом реализация коммерческих авто в Украине упала на 41%.

Всего в первом квартале 2020 года в Украине было зарегистрировано 2135 новых коммерческих автомобилей, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в марте украинцы приобрели и смогли зарегистрировать 6244 новых легковых автомобилей. Таким образом, относительно прошлого года мартовские регистрации новых машин снизились на 15%.

Всего в первом квартале 2020 года в Украине свою первую регистрацию прошли 20,3 тыс. новых легковых авто, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как напомнили в ассоциации, после введения карантина сервисные центры МВД перестали предоставлять услуги государственной регистрации автотранспорта, исключением стали новые легковые авто, документы на первую регистрацию которых, в электронном виде, с 21 марта стали принимать дежурные СЦ. Документы на первую регистрацию новых коммерческих и спец автотранспортных средств, используемых для обеспечения деятельности объектов критической инфраструктуры, дежурные сервисные центры МВД начали принимать только с 27 марта 2020 года.

Напомним, по данным опроса компании Info Sapiens, по состоянию на конец марта 77% украинцев будут пытаться экономить из-за эпидемии коронавируса и введенного карантина.

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