Три четверти украинцев начали экономить в ожидании кризиса

Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

У большинства украинцев нет сбережений на случай потери работы

По состоянию на конец марта 77% украинцев будут пытаться экономить из-за эпидемии коронавируса и введенного карантина. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.

По данным опроса, 11% считают, что стоит тратить больше денег (например, на запасы или крупные покупки), потому что они могут обесцениться или невозможно будет купить нужные товары. Однако 77% респондентов считают, что следует экономить деньги на случай экономического кризиса. Чаще всего говорят о необходимости экономии молодые люди в возрасте 18-29 лет (86%).

В то же время у большинства работающих украинцев, которые потеряли доходы за март, хватит денег только на март и апрель.

Опрос компании Info Sapiens проводился 25-29 марта методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров среди 809 респондентов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Info Sapiens, по состоянию на конец марта 69% украинцев ощутили негативные последствия эпидемии коронавируса, в частности, 60% отметили финансовые потери.

Напомним, по данным опроса Info Sapiens, среди украинцев, кто работал до карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, лишь 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось, а 10% потеряли работу из-за карантина.