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Из-за карантина в Украине начнут удаленно регистрировать покупку авто

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 18:49
Из-за карантина в Украине начнут удаленно регистрировать покупку авто
Фото: сервисный центр МВД (instagram.com/mvs_ua)

Документы для регистрации новых автомобилей будут принимать дистанционно

Из-за карантина в Украине сервисные центры с 21 марта начнут удаленно регистрировать покупку новых автомобилей. Об этом говорится в Facebook Министерства внутренних дел.

Сообщается, что начиная с 21 марта 2020 года, дежурные сервисные центры МВД будут принимать документы в электронном виде для первой государственной регистрации новых легковых авто.

Для получения этой услуги собственник или уполномоченное им лицо может направить в сервисный центр следующий пакет документов:

  • заявление владельца, и согласие на обработку персональных данных
  • копию паспорта (с указанием места регистрации)
  • регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов
  • документ, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства
  • документ, где указана стоимость транспортного средства
  • документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения.

После проверки документов работник назначит дату и время для получения оригиналов документов, внесения обязательных платежей и непосредственной выдачи свидетельства о регистрации и номерных знаков в сервисном центре.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел будет реагировать на массовые скопления людей в нарушение карантина.

Кроме того, в министерстве предупредили, что за увольнение во время карантина работодателям грозит штраф.

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