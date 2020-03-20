Из-за карантина в Украине начнут удаленно регистрировать покупку авто

Документы для регистрации новых автомобилей будут принимать дистанционно
Из-за карантина в Украине сервисные центры с 21 марта начнут удаленно регистрировать покупку новых автомобилей. Об этом говорится в Facebook Министерства внутренних дел.
Сообщается, что начиная с 21 марта 2020 года, дежурные сервисные центры МВД будут принимать документы в электронном виде для первой государственной регистрации новых легковых авто.
Для получения этой услуги собственник или уполномоченное им лицо может направить в сервисный центр следующий пакет документов:
После проверки документов работник назначит дату и время для получения оригиналов документов, внесения обязательных платежей и непосредственной выдачи свидетельства о регистрации и номерных знаков в сервисном центре.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел будет реагировать на массовые скопления людей в нарушение карантина.
Кроме того, в министерстве предупредили, что за увольнение во время карантина работодателям грозит штраф.