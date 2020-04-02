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Продажі комерційних автомобілів в Україні впали майже в два рази

Новини » Фінансова криза 2020     02.04.2020 - 13:54
Продажі комерційних автомобілів в Україні впали майже в два рази
Фото: черга фур на трасі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сервісні центри МВС припинили реєстрацію комерційних авто після введення карантину

За березень 2020 року в Україні було зареєстровано 568 нових комерційних автомобілів. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

За даними асоціації, в порівнянні з минулим роком реалізація комерційних авто в Україні впала на 41%.

Всього в першому кварталі 2020 року в Україні було зареєстровано 2135 нових комерційних автомобілів, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, у березні українці купили і змогли зареєструвати 6244 нових легкових автомобілів. Таким чином, відносно минулого року березневі реєстрації нових машин знизилися на 15%.

Всього в першому кварталі 2020 року в Україні свою першу реєстрацію пройшли 20,3 тис. нових легкових авто, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як нагадали в асоціації, після введення карантину сервісні центри МВС перестали надавати послуги державної реєстрації автотранспорту, виключенням стали нові легкові авто, документи на першу реєстрацію яких, в електронному вигляді, з 21 березня стали приймати чергові СЦ. Документи на першу реєстрацію нових комерційних і спец автотранспортних засобів, які використовуються для забезпечення діяльності об'єктів критичної інфраструктури, чергові сервісні центри МВС почали приймати тільки з 27 березня 2020 року.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Info Sapiens, станом на кінець березня 77% українців будуть намагатися економити через епідемію коронавірусу і введений карантин.

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