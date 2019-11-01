ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине на четверть вырос спрос на новые автомобили

Новости » Общество     01.11.2019 - 16:57
В Украине на четверть вырос спрос на новые автомобили
Иллюстративное фото (аutoua.net)

Спрос на автомобили из салона вырос на 25% за год

В Украине на 25% вырос спрос на новые автомобили в сравнении с показателями октября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинскую ассоциацию производителей автомобилей "Укравтопром".

Так, в октябре этого года украинцы приобрели и зарегистрировали почти 9 тысяч новых легковых авто, что превысило показатели 2018 года почти на четверть.

Сообщается, что самой популярной маркой на рынке стали автомобили французкой компании Renault. В прошлом месяце 1834 автомобилей этой марки приобрели украинцы. Таким образом, спрос на автомобили Renault выросли в 2,3 в сравнении с показателями октября предыдущего года.

В прошлом месяце также купили 1233 автомобиля японской марки Toyota, которая стала второй по популярности на рынке новых авто. Спрос на новые Toyota увеличился на 37%.

Также рост продемонстрировали южнокорейская Kia (833 проданных авто, 60% рост) и немецкие автомобили Volswagen (604 проданных авто).

Самым продаваемым стал автомобиль Renault Logan. В октябре было куплено 701 шт. таких автомобилей.

Всего за десять месяцев 2019 года регистрационные номера получили 70,7 тыс. легковых автомобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что спрос на новые автомобили в Украине побил 19-месячный рекорд.

Также РБК-Украина сообщало, что в начале года участники рынка прогнозировали падение спроса на новые автомобили в Украине из-за массовой продажи "евроблях" в хорошем состоянии.

Раде рекомендуют отсрочить экологические требования "Евро-6" для новых авто В Киеве ограничили скорость движения на дорогах
Новости Украины экономикаавтомобили
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь