Продажа ПриватБанка: Марченко раскрыл детали стратегии приватизации

Одобренная правительством Украины Стратегия развития государственного Приватбанка до 2024 года предусматривает несколько вариантов продажи банка. Но о немедленной приватизации речь не идет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое министр финансов Сергей Марченко сделал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Сейчас о приватизации речь не идет, но потенциально мы должны быть к этому готовы и в будущем создавать условия для приватизации. Учитывая судебные иски предыдущих собственников, в нынешних условиях сделать это максимально сложно", - сказал он.
По его словам, речь идет о том, что может быть разделение на "хороший" и "плохой" банк для укрепления потенциала приватизации, дополнительного раскрытия потенциала увеличения акционерной стоимости и ограничения влияния унаследованных из прошлого проблем.
"Сейчас ведутся дискуссии, но мы должны были зафиксировать эти позиции в стратегии. Вариантов есть несколько. Это либо продажа всего банка, либо "хорошего", либо размещение акций на одной из бирж. Решение за акционером", - добавил Марченко.
Напомним, в августе Кабинет министров одобрил Стратегию развития государственного Приватбанка до 2024 года. Планируется вывести из банка проблемные активы и продать "хороший банк".
Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что крупнейший банковский актив Украины ПриватБанк вскоре выставят на продажу.