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Продажа ПриватБанка: Марченко раскрыл детали стратегии приватизации

Автор: Александр Белоус

Одобренная правительством Украины Стратегия развития государственного Приватбанка до 2024 года предусматривает несколько вариантов продажи банка. Но о немедленной приватизации речь не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое министр финансов Сергей Марченко сделал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас о приватизации речь не идет, но потенциально мы должны быть к этому готовы и в будущем создавать условия для приватизации. Учитывая судебные иски предыдущих собственников, в нынешних условиях сделать это максимально сложно", - сказал он.

По его словам, речь идет о том, что может быть разделение на "хороший" и "плохой" банк для укрепления потенциала приватизации, дополнительного раскрытия потенциала увеличения акционерной стоимости и ограничения влияния унаследованных из прошлого проблем.

"Сейчас ведутся дискуссии, но мы должны были зафиксировать эти позиции в стратегии. Вариантов есть несколько. Это либо продажа всего банка, либо "хорошего", либо размещение акций на одной из бирж. Решение за акционером", - добавил Марченко.

Напомним, в августе Кабинет министров одобрил Стратегию развития государственного Приватбанка до 2024 года. Планируется вывести из банка проблемные активы и продать "хороший банк".

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что крупнейший банковский актив Украины ПриватБанк вскоре выставят на продажу.

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ПриватБанкМинистерство финансов Украины