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Продаж ПриватБанку: Марченко розкрив деталі стратегії приватизації

Автор: Олександр Білоус

Схвалена урядом України Стратегія розвитку державного ПриватБанку до 2024 року передбачає декілька варіантів продажу банку. Але про негайну приватизацію не йдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку міністр фінансів Сергій Марченко зробив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Зараз про приватизацію не йдеться, але потенційно ми маємо бути до цього готовими і в майбутньому створювати умови для приватизації. Враховуючи судові позови попередніх власників, в нинішніх умовах зробити це максимально складно", - сказав він.

За його словами, йдеться про те, що може бути розділення на "хороший" і "поганий" банк для зміцнення потенціалу приватизації, розкриття додаткового потенціалу збільшення акціонерної вартості й обмеження впливу успадкованих з минулого проблем.

"Зараз ведуться дискусії, але ми мали зафіксувати ці позиції в стратегії. Варіантів є декілька. Це або продаж всього банку, або "хорошого", або розміщення акцій на одній з бірж. Рішення - за акціонером", - додав Марченко.

Нагадаємо, в серпні Кабінет міністрів схвалив Стратегію розвитку державного ПриватБанку до 2024 року. Планується вивести з банку проблемні активи та продати "хороший банк".

Раніше глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що найбільший банківський актив України ПриватБанк незабаром виставлять на продаж.

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