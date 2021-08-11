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Кабмин одобрил стратегию ПриватБанка с тремя вариантами приватизации

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Украина, Среда 11 августа 2021 13:21
Кабмин одобрил стратегию ПриватБанка с тремя вариантами приватизации Фото: из Приватбанка выведут проблемные активы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил Стратегию развития государственного ПриватБанка до 2024 года. Планируется вывести из банка проблемные активы и продать "хороший банк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства, которое транслировалось на Youtube.

Основными целями обновления стратегии является создание сильного в операционном плане и конкурентоспособного банка, способного обеспечить финансовую стабильность и платить дивиденды, а также привлекательного и жизнеспособного банка для инвестирования.

"Главная цель - определить стратегию для "хорошего банка", пригодного для продажи, и подхода к его приватизации. Унаследованные проблемы будут сосредоточены в отдельном подразделе, который будет заниматься непрофильными услугами, унаследованными портфелями и судебными процессами", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Согласно документу, банк раскрывает три возможные опции приватизации:

  • - частное размещение всего банка;
  • - частное размещение "хорошего банка";
  • - IРО (первичное размещение акций) "хорошего банка".

Напомним, в октябре 2020 года государственный ПриватБанк списал с баланса 38 млрд гривен неработающих кредитов (NPL), под которые было ранее сформировано 100% резервов. В результате доля проблемных активов в ПриватБанке снизилась с 79,2% до 76,7%.

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что крупнейший банковский актив Украины ПриватБанк вскоре выставят на продажу.

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Кабинет Министров Украины ПриватБанк
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