Кабмин одобрил стратегию ПриватБанка с тремя вариантами приватизации

Кабинет министров одобрил Стратегию развития государственного ПриватБанка до 2024 года. Планируется вывести из банка проблемные активы и продать "хороший банк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства, которое транслировалось на Youtube .

Основными целями обновления стратегии является создание сильного в операционном плане и конкурентоспособного банка, способного обеспечить финансовую стабильность и платить дивиденды, а также привлекательного и жизнеспособного банка для инвестирования.

"Главная цель - определить стратегию для "хорошего банка", пригодного для продажи, и подхода к его приватизации. Унаследованные проблемы будут сосредоточены в отдельном подразделе, который будет заниматься непрофильными услугами, унаследованными портфелями и судебными процессами", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Согласно документу, банк раскрывает три возможные опции приватизации: