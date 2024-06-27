Продаж землі за безцінь. Голову райради Мукачева відправили у СІЗО

Що відомо про справу

Нагадаємо, днями правоохоронці повідомили про викриття схему з продажу земельної ділянки за безцінь. Підозру вручили меру міста Мукачево Андрію Балозі та голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланю. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Слідство встановило, що міський голова сприяв прийняттю рішення про продаж землі, ціна якої була занижена у майже дев'ять разів.

ВАКС також обрав запобіжний захід мера Мукачево Андрію Балозі та колишньому начальнику земельного відділу Мукачівської міськради. Їх теж відправили у СІЗО з можливістю вийти під заставу.

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