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Продажа земли по дешевке. Главу райсовета Мукачево отправили в СИЗО

Фото: главе райсовета Мукачево избрали меру пресечения по делу о продаже земли (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Главе районного совета Мукачево Закарпатской области избрали меру пресечения. Он является фигурантом дела о продаже земли по дешевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Меру пресечения главе Мукачевского районного совета Михаилу Ланю избирал Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Заседание прошло сегодня, 27 июня.

Судья, рассмотрев ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, назначил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, размер которого 30 млн гривен.

В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

 

Что известно о деле

Напомним, на днях правоохранители сообщили о разоблачении схемы по продаже земельного участка по дешевке. Подозрение вручили мэру города Мукачево Андрею Балоге и главе Мукачевского районного совета Михаилу Ланю. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Следствие установило, что городской голова способствовал принятию решения о продаже земли, цена которой была занижена почти в девять раз.

ВАКС также избрал меру пресечения мэра Мукачево Андрею Балоге и бывшему начальнику земельного отдела Мукачевского горсовета. Их тоже отправили в СИЗО с возможностью выйти в залог.

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Закарпатская областьСудМера пресеченияМукачево