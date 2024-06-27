Продажа земли по дешевке. Главу райсовета Мукачево отправили в СИЗО

Что известно о деле

Напомним, на днях правоохранители сообщили о разоблачении схемы по продаже земельного участка по дешевке. Подозрение вручили мэру города Мукачево Андрею Балоге и главе Мукачевского районного совета Михаилу Ланю. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Следствие установило, что городской голова способствовал принятию решения о продаже земли, цена которой была занижена почти в девять раз.

ВАКС также избрал меру пресечения мэра Мукачево Андрею Балоге и бывшему начальнику земельного отдела Мукачевского горсовета. Их тоже отправили в СИЗО с возможностью выйти в залог.

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