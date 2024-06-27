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Продаж землі за безцінь. Голову райради Мукачева відправили у СІЗО

Мукачево, Четвер 27 червня 2024 12:51
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Продаж землі за безцінь. Голову райради Мукачева відправили у СІЗО Фото: голові райради Мукачева обрали запобіжний захід у справі про продаж землі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Голові районної ради Мукачева Закарпатської області обрали запобіжний захід. Він є фігурантом справи про продаж землі за безцінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Запобіжний захід голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланю обирав Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Засідання відбулося сьогодні, 27 червня.

Суддя, розглянувши клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, розмір якої 30 млн гривень.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.

Що відомо про справу

Нагадаємо, днями правоохоронці повідомили про викриття схему з продажу земельної ділянки за безцінь. Підозру вручили меру міста Мукачево Андрію Балозі та голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланю. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Слідство встановило, що міський голова сприяв прийняттю рішення про продаж землі, ціна якої була занижена у майже дев'ять разів.

ВАКС також обрав запобіжний захід мера Мукачево Андрію Балозі та колишньому начальнику земельного відділу Мукачівської міськради. Їх теж відправили у СІЗО з можливістю вийти під заставу.

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Закарпатська область Суд Запобіжний захід Мукачево
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