Продажа земли по дешевке. Главу райсовета Мукачево отправили в СИЗО

Главе районного совета Мукачево Закарпатской области избрали меру пресечения. Он является фигурантом дела о продаже земли по дешевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Судья, рассмотрев ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, назначил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, размер которого 30 млн гривен.

Что известно о деле

Напомним, на днях правоохранители сообщили о разоблачении схемы по продаже земельного участка по дешевке. Подозрение вручили мэру города Мукачево Андрею Балоге и главе Мукачевского районного совета Михаилу Ланю. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Следствие установило, что городской голова способствовал принятию решения о продаже земли, цена которой была занижена почти в девять раз.

ВАКС также избрал меру пресечения мэра Мукачево Андрею Балоге и бывшему начальнику земельного отдела Мукачевского горсовета. Их тоже отправили в СИЗО с возможностью выйти в залог.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.