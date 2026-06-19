ua en ru
Пт, 19 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Продаж Ocean Plaza під загрозою? Чому до ФДМУ приходили з обшуками і до чого тут ТРЦ

19:00 19.06.2026 Пт
3 хв
Між Фондом держмайна і Офісом генпрокурора розгорівся скандал – в чому саме причина?
aimg Олег Хомчук
Продаж Ocean Plaza під загрозою? Чому до ФДМУ приходили з обшуками і до чого тут ТРЦ ТРЦ Ocean Plaza став причиною скандалу між силовиками та ФДМУ (фото: Ocean Plaza в Facebook)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха поскаржився на обшуки у своїх підлеглих. Офіс генпрокурора підозрює зловживання під час підготовки до продажу ТРЦ Ocean Plaza, тоді як у Фонді називають це спробою зірвати приватизацію.

РБК-Україна розповідає, що відомо про скандал довкола продажу столичного ТРЦ.

Головне:

  • Позиція ФДМУ: відомство не проводить оцінку й не формує ціну ТРЦ, а продаж через Prozorro повністю виключає вибір покупця заздалегідь.
  • Наслідки для торгів: обшуки до оголошення аукціону відлякують потенційних інвесторів та демотивують працівників Фонду підписувати документи.
  • Звинувачення у тиску: очільник ФДМУ вважає справу спланованою атакою в інтересах колишніх російських власників, яка може зірвати велику приватизацію в країні.

Яку причину обшуків озвучив Офіс генпрокурора

Напередодні стало відомо про обшуки у посадовців Фонду держмайна. Правоохоронці підозрюють їх у спробі штучно занизити вартість ТРЦ Ocean Plaza перед приватизацією.

Слідство також припускає, що держслужбовці могли діяти в інтересах певних комерційних структур, щоб впливати на процедуру оцінки ТРЦ та забезпечити продаж націоналізованого активу заздалегідь обраному покупцю.

Читайте також: Пастка для інвестора чи іспит для ФДМУ. Що насправді приховує приватизація Ocean Plaza?

Яка позиція Фонду держмайна

У відповідь на заяву правоохоронців голова ФДМУ Наталуха навів наступні аргументи:

  • Фонд не визначає вартість об'єкта: станом на сьогодні остаточна вартість, дата та спосіб продажу ТРЦ не погоджені. Відповідно до законодавства та постанови Кабміну №75 від 21.01.2026 року, для об'єктів вартістю понад 250 млн грн ФДМУ лише направляє пропозицію щодо стартової ціни, а затверджує її виключно уряд.
  • Фонд не проводить оцінку: оцінку майна здійснюють незалежні приватні оцінювачі зі спеціальними кваліфікаційними свідоцтвами, а їхні звіти проходять обов'язкове рецензування та перевірку.
  • Покупця неможливо визначити заздалегідь: ТРЦ Ocean Plaza виставлять на продаж через відкритий онлайн-аукціон у системі Prozorro, що виключає ручне керування результатами торгів.
Читайте також: Битва за Ocean Plaza: кому належать найбільші ТРЦ України та чому бізнес обирає Захід

За словами голови ФДМУ, дії правоохоронців руйнують комунікацію з потенційними українськими та міжнародними інвесторами, а також демотивують співробітників Фонду підписувати документи щодо об'єкта через ризик кримінального переслідування.

"В сухому залишку ми маємо дискредитацію і зрив всього процесу приватизації в країні. І мова тут не лише про конкретну Оушен Плазу", – констатував Дмитро Наталуха.

Очільник ФДМУ припустив, що метою медійної та юридичної атаки є зрив продажу ТРЦ, що є вигідним його колишнім російським власникам (родина Ротенбергів).

Він додав, що аналогічні ризики зриву прозорої приватизації існують і щодо інших великих державних активів, зокрема Одеського припортового заводу, "Оріани", Одеської кіностудії, "ХарківЕнергозбуту" та заводу "Індар".

Що відомо про приватизацію Ocean Plaza

Нагадаємо, держава готує до приватизації контрольну частку у розмірі 66,65% акцій київського ТРЦ Ocean Plaza. Цей пакет акцій було стягнуто в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду у підсанкційного російського олігарха Аркадія Ротенберга та його оточення. У червні 2023 року Кабмін передав актив в управління ФДМУ.

ФДМУ планує виставити державну частку Ocean Plaza на аукціон наприкінці 2026 року. Стартова ціна об'єкта попередньо оцінюється в суму близько 100 млн доларів. Наразі триває підготовка документації.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ocean Plaza Фонд госимущества
Новини
"Московська стабільність". Дрони другий день атакують столицю РФ
"Московська стабільність". Дрони другий день атакують столицю РФ
Аналітика
Я проти мігрантів, але ця тема шкодить Україні: інтерв'ю з мером Франківська Марцінківим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Я проти мігрантів, але ця тема шкодить Україні: інтерв'ю з мером Франківська Марцінківим