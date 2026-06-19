Продажа Ocean Plaza под угрозой? Почему в ФГИУ проводились обыски и при чем здесь ТРЦ
Председатель Фонда госимущества Дмитрий Наталуха пожаловался на обыски у своих подчиненных. Офис генерального прокурора подозревает злоупотребления при подготовке к продаже ТРЦ Ocean Plaza, тогда как в Фонде называют это попыткой сорвать приватизацию.
РБК-Украина рассказывает, что известно о скандале вокруг продажи столичного ТРЦ.
Главное:
- Позиция ФГИУ: ведомство не проводит оценку и не устанавливает цену ТРЦ, а продажа через Prozorro полностью исключает возможность выбора покупателя заранее.
- Последствия для торгов: обыски до объявления аукциона отпугивают потенциальных инвесторов и лишают сотрудников Фонда мотивации подписывать документы.
- Обвинения в давлении: глава ФГИУ считает дело спланированной атакой в интересах бывших российских владельцев, которая может сорвать крупную приватизацию в стране.
Какую причину обысков озвучил Офис генпрокурора
Накануне стало известно об обысках у должностных лиц Фонда госимущества. Правоохранители подозревают их в попытке искусственно занизить стоимость ТРЦ Ocean Plaza перед приватизацией.
Следствие также предполагает, что госслужащие могли действовать в интересах определенных коммерческих структур, чтобы повлиять на процедуру оценки ТРЦ и обеспечить продажу национализированного актива заранее выбранному покупателю.
Какова позиция Фонда госимущества
В ответ на заявление правоохранительных органов глава ФГИУ Наталуха привел следующие аргументы:
- Фонд не определяет стоимость объекта: на сегодняшний день окончательная стоимость, дата и способ продажи ТРЦ не согласованы. В соответствии с законодательством и постановлением Кабмина № 75 от 21.01.2026 года, для объектов стоимостью свыше 250 млн грн ФГИУ лишь направляет предложение относительно стартовой цены, а утверждает ее исключительно правительство.
- Фонд не проводит оценку: оценку имущества осуществляют независимые частные оценщики, имеющие специальные квалификационные свидетельства, а их отчеты проходят обязательное рецензирование и проверку.
- Покупателя невозможно определить заранее: ТРЦ Ocean Plaza выставят на продажу через открытый онлайн-аукцион в системе Prozorro, что исключает ручное управление результатами торгов.
По словам главы ФГИУ, действия правоохранительных органов разрушают коммуникацию с потенциальными украинскими и международными инвесторами, а также демотивируют сотрудников Фонда подписывать документы по объекту из-за риска уголовного преследования.
"В итоге мы получаем дискредитацию и срыв всего процесса приватизации в стране. И речь здесь идет не только о конкретной Ocean Plaza", - констатировал Дмитрий Наталуха.
Глава ФГИУ высказал предположение, что целью медийной и юридической атаки является срыв продажи ТРЦ, что выгодно его бывшим российским владельцам (семье Ротенбергов).
Он добавил, что аналогичные риски срыва прозрачной приватизации существуют и в отношении других крупных государственных активов, в частности Одесского припортового завода, "Орианы", Одесской киностудии, "ХарьковЭнергосбыта" и завода "Индар".
Что известно о приватизации Ocean Plaza
Напомним, государство готовит к приватизации контрольный пакет в размере 66,65% акций киевского ТРЦ Ocean Plaza. Этот пакет акций был конфискован в пользу государства по решению Высшего антикоррупционного суда у подсанкционного российского олигарха Аркадия Ротенберга и его окружения. В июне 2023 года Кабмин передал актив в управление ФГИУ.
ФДМУ планирует выставить государственную долю Ocean Plaza на аукцион в конце 2026 года. Стартовая цена объекта предварительно оценивается в сумму около 100 млн долларов. В настоящее время ведется подготовка документации.