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Продажа Ocean Plaza под угрозой? Почему в ФГИУ проводились обыски и при чем здесь ТРЦ

19:00 19.06.2026 Пт
3 мин
Между Фондом госимущества и Офисом генерального прокурора разгорелся скандал – в чем причина?
aimg Олег Хомчук
Продажа Ocean Plaza под угрозой? Почему в ФГИУ проводились обыски и при чем здесь ТРЦ ТРЦ Ocean Plaza стал предметом скандала между силовиками и ФГИУ (фото: Ocean Plaza в Facebook)
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Председатель Фонда госимущества Дмитрий Наталуха пожаловался на обыски у своих подчиненных. Офис генерального прокурора подозревает злоупотребления при подготовке к продаже ТРЦ Ocean Plaza, тогда как в Фонде называют это попыткой сорвать приватизацию.

РБК-Украина рассказывает, что известно о скандале вокруг продажи столичного ТРЦ.

Главное:

  • Позиция ФГИУ: ведомство не проводит оценку и не устанавливает цену ТРЦ, а продажа через Prozorro полностью исключает возможность выбора покупателя заранее.
  • Последствия для торгов: обыски до объявления аукциона отпугивают потенциальных инвесторов и лишают сотрудников Фонда мотивации подписывать документы.
  • Обвинения в давлении: глава ФГИУ считает дело спланированной атакой в интересах бывших российских владельцев, которая может сорвать крупную приватизацию в стране.

Какую причину обысков озвучил Офис генпрокурора

Накануне стало известно об обысках у должностных лиц Фонда госимущества. Правоохранители подозревают их в попытке искусственно занизить стоимость ТРЦ Ocean Plaza перед приватизацией.

Следствие также предполагает, что госслужащие могли действовать в интересах определенных коммерческих структур, чтобы повлиять на процедуру оценки ТРЦ и обеспечить продажу национализированного актива заранее выбранному покупателю.

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Какова позиция Фонда госимущества

В ответ на заявление правоохранительных органов глава ФГИУ Наталуха привел следующие аргументы:

  • Фонд не определяет стоимость объекта: на сегодняшний день окончательная стоимость, дата и способ продажи ТРЦ не согласованы. В соответствии с законодательством и постановлением Кабмина № 75 от 21.01.2026 года, для объектов стоимостью свыше 250 млн грн ФГИУ лишь направляет предложение относительно стартовой цены, а утверждает ее исключительно правительство.
  • Фонд не проводит оценку: оценку имущества осуществляют независимые частные оценщики, имеющие специальные квалификационные свидетельства, а их отчеты проходят обязательное рецензирование и проверку.
  • Покупателя невозможно определить заранее: ТРЦ Ocean Plaza выставят на продажу через открытый онлайн-аукцион в системе Prozorro, что исключает ручное управление результатами торгов.
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По словам главы ФГИУ, действия правоохранительных органов разрушают коммуникацию с потенциальными украинскими и международными инвесторами, а также демотивируют сотрудников Фонда подписывать документы по объекту из-за риска уголовного преследования.

"В итоге мы получаем дискредитацию и срыв всего процесса приватизации в стране. И речь здесь идет не только о конкретной Ocean Plaza", - констатировал Дмитрий Наталуха.

Глава ФГИУ высказал предположение, что целью медийной и юридической атаки является срыв продажи ТРЦ, что выгодно его бывшим российским владельцам (семье Ротенбергов).

Он добавил, что аналогичные риски срыва прозрачной приватизации существуют и в отношении других крупных государственных активов, в частности Одесского припортового завода, "Орианы", Одесской киностудии, "ХарьковЭнергосбыта" и завода "Индар".

Что известно о приватизации Ocean Plaza

Напомним, государство готовит к приватизации контрольный пакет в размере 66,65% акций киевского ТРЦ Ocean Plaza. Этот пакет акций был конфискован в пользу государства по решению Высшего антикоррупционного суда у подсанкционного российского олигарха Аркадия Ротенберга и его окружения. В июне 2023 года Кабмин передал актив в управление ФГИУ.

ФДМУ планирует выставить государственную долю Ocean Plaza на аукцион в конце 2026 года. Стартовая цена объекта предварительно оценивается в сумму около 100 млн долларов. В настоящее время ведется подготовка документации.

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