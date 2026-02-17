Кабмін виставить на продаж ТРЦ Ocean Plaza
Фонд держмайна виставить на аукціон київський торгово-розважальний центр Ocean Plaza.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.
За словами Свириденко, вона провела зустріч із головою Фонду держмайна Дмитром Наталухою та в.о. голови Держгеонадр Леонідом Музикусом. Вони обговорили продаж санкційних активів і аудит ліцензій на використання надр.
Вона зазначила, що графік продажу конфіскованого майна вже затверджений Кабміном і охоплює 26 об'єктів по всій країні. Уряд сприяє тому, щоб перші лоти були виставлені на торги якомога швидше.
Згідно із затвердженим графіком, першими на аукціон підуть:
- ТЦ "Оушен Плаза" (ТОВ "Інвестиційний союз "Лібідь");
- ТОВ "Миколаївський глиноземний завод";
- Готель у Буковелі (ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ");
- ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".
Окремим питанням зустрічі став аудит "сплячих" спецдозволів на видобуток стратегічних корисних копалин і нафтогазоносних надр. Свириденко наголосила, що ліцензії на родовища, які простоювали до початку повномасштабного вторгнення, будуть анульовані.
"Активи не повинні простоювати, а повинні працювати на економіку", - наголосила віцепрем'єрка.
Вона доручила прискорити аудит ліцензій, щоб вийти на системні рішення у сфері надрокористування вже в березні.
Нагадаємо, кілька тижнів тому Кабмін офіційно спростив процедуру продажу санкційних активів РФ через відкриті аукціони.
Згідно з новими правилами права вимоги за кредитами тепер можна продавати єдиним пакетом разом з основним активом. Також запроваджено механізм автоматичного зниження ціни: якщо перший аукціон не відбудеться, наступні пройдуть за голландською моделлю (з поступовим зниженням вартості).
До речі, раніше Ocean Plaza належала російському олігарху Аркадію Ротенбергу. ВАКС вирішив конфіскувати його майно на користь держави.