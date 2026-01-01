Продаж голосів у Раді: до п'яти нардепів застосували запобіжні заходи

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи у вигляді застави до п'яти народних депутатів, яких підозрюють у продажу голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram .

У САП не розкривають імен підозрюваних, але, як раніше повідомляли джерела РБК-Україна, йдеться про таких нардепів від "Слуги народу":

Євген Пивоваров;

Ігор Негулевський;

Ольга Савченко;

Юрій Кисєль;

Михайло Лаба.

Суд визначив двом підозрюваним по 40 млн гривень і 30 млн гривень застави, іншим двом - по 20 млн гривень, п'ятому депутату - 16,6 млн гривень.

Також суд поклав на всіх підозрюваних процесуальні обов'язки, серед яких носіння електронного браслета.