Головна » Новини » Політика

Продаж голосів у Раді: до п'яти нардепів застосували запобіжні заходи

Київ, Четвер 01 січня 2026 16:54
UA EN RU
Продаж голосів у Раді: до п'яти нардепів застосували запобіжні заходи Фото: Юрій Кисєль, нардеп (facebook.com/urij.kisel.443042)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи у вигляді застави до п'яти народних депутатів, яких підозрюють у продажу голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

У САП не розкривають імен підозрюваних, але, як раніше повідомляли джерела РБК-Україна, йдеться про таких нардепів від "Слуги народу":

  • Євген Пивоваров;
  • Ігор Негулевський;
  • Ольга Савченко;
  • Юрій Кисєль;
  • Михайло Лаба.

Суд визначив двом підозрюваним по 40 млн гривень і 30 млн гривень застави, іншим двом - по 20 млн гривень, п'ятому депутату - 16,6 млн гривень.

Також суд поклав на всіх підозрюваних процесуальні обов'язки, серед яких носіння електронного браслета.

Хабарництво в Раді

Нагадаємо, 29 грудня НАБУ повідомило про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді.

За даними слідства, група мала чітку ієрархію та розподіл ролей. До неї входили чинні народні депутати, а також співробітники апарату парламенту, а координацію діяльності здійснював один із депутатів.

Для організації голосувань учасники передавали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі у WhatsApp, після чого за успішне голосування окремим парламентаріям систематично виплачували гроші.

30 грудня одному з підозрюваних нардепів Юрію Кисєлю обрали запобіжний захід у вигляді застави. Він сам заявив про це в коментарі кореспонденту РБК-Україна. При цьому парламентарій відмовився коментувати скандал, який виник навколо нього і ще чотирьох депутатів.

САП Корупція Верховна рада Слуга народа
