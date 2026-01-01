Продаж голосів у Раді: до п'яти нардепів застосували запобіжні заходи
Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи у вигляді застави до п'яти народних депутатів, яких підозрюють у продажу голосів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.
У САП не розкривають імен підозрюваних, але, як раніше повідомляли джерела РБК-Україна, йдеться про таких нардепів від "Слуги народу":
- Євген Пивоваров;
- Ігор Негулевський;
- Ольга Савченко;
- Юрій Кисєль;
- Михайло Лаба.
Суд визначив двом підозрюваним по 40 млн гривень і 30 млн гривень застави, іншим двом - по 20 млн гривень, п'ятому депутату - 16,6 млн гривень.
Також суд поклав на всіх підозрюваних процесуальні обов'язки, серед яких носіння електронного браслета.
Хабарництво в Раді
Нагадаємо, 29 грудня НАБУ повідомило про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді.
За даними слідства, група мала чітку ієрархію та розподіл ролей. До неї входили чинні народні депутати, а також співробітники апарату парламенту, а координацію діяльності здійснював один із депутатів.
Для організації голосувань учасники передавали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі у WhatsApp, після чого за успішне голосування окремим парламентаріям систематично виплачували гроші.
30 грудня одному з підозрюваних нардепів Юрію Кисєлю обрали запобіжний захід у вигляді застави. Він сам заявив про це в коментарі кореспонденту РБК-Україна. При цьому парламентарій відмовився коментувати скандал, який виник навколо нього і ще чотирьох депутатів.