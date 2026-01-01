Продажа голосов в Раде: к пяти нардепам применили меры пресечения
Высший антикоррупционный суд применил меры пресечения в виде залога к пяти народным депутатам, которых подозревают в продаже голосов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.
В САП не раскрывают имена подозреваемых, но, как ранее сообщали источники РБК-Украина, речь о таких нардепах от "Слуги народа":
- Евгений Пивоваров;
- Игорь Негулевский;
- Ольга Савченко;
- Юрий Кисель;
- Михаил Лаба.
Суд определил двум подозреваемым по 40 млн гривен и 30 млн гривен залога, другим двум - по 20 млн гривен, пятому депутату - 16,6 млн гривен.
Также суд возложил на всех подозреваемых процессуальные обязанности, среди которых ношение электронного браслета.
Взяточничество в Раде
Напомним, 29 декабря НАБУ сообщило о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде.
По данным следствия, группа имела четкую иерархию и распределение ролей. В нее входили действующие народные депутаты, а также сотрудники аппарата парламента, а координацию деятельности осуществлял один из депутатов.
Для организации голосований участники передавали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе в WhatsApp, после чего за успешное голосование отдельным парламентариям систематически выплачивались деньги.
30 декабря одному из подозреваемых нардепов Юрию Киселю избрали меру пресечения в виде залога. Он сам заявил об этом в комментарии корреспонденту РБК-Украина. При этом парламентарий отказался комментировать скандал, который возник вокруг него и еще четырех депутатов.