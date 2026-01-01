ua en ru
Чт, 01 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Продажа голосов в Раде: к пяти нардепам применили меры пресечения

Киев, Четверг 01 января 2026 16:54
UA EN RU
Продажа голосов в Раде: к пяти нардепам применили меры пресечения Фото: Юрий Кисель, нардеп (facebook.com/urij.kisel.443042)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд применил меры пресечения в виде залога к пяти народным депутатам, которых подозревают в продаже голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

В САП не раскрывают имена подозреваемых, но, как ранее сообщали источники РБК-Украина, речь о таких нардепах от "Слуги народа":

  • Евгений Пивоваров;
  • Игорь Негулевский;
  • Ольга Савченко;
  • Юрий Кисель;
  • Михаил Лаба.

Суд определил двум подозреваемым по 40 млн гривен и 30 млн гривен залога, другим двум - по 20 млн гривен, пятому депутату - 16,6 млн гривен.

Также суд возложил на всех подозреваемых процессуальные обязанности, среди которых ношение электронного браслета.

Взяточничество в Раде

Напомним, 29 декабря НАБУ сообщило о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде.

По данным следствия, группа имела четкую иерархию и распределение ролей. В нее входили действующие народные депутаты, а также сотрудники аппарата парламента, а координацию деятельности осуществлял один из депутатов.

Для организации голосований участники передавали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе в WhatsApp, после чего за успешное голосование отдельным парламентариям систематически выплачивались деньги.

30 декабря одному из подозреваемых нардепов Юрию Киселю избрали меру пресечения в виде залога. Он сам заявил об этом в комментарии корреспонденту РБК-Украина. При этом парламентарий отказался комментировать скандал, который возник вокруг него и еще четырех депутатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
САП Коррупция Верховная рада Слуга народа
Новости
Командир РДК Капустин жив. ГУР обвело вокруг пальца российские спецслужбы (видео)
Командир РДК Капустин жив. ГУР обвело вокруг пальца российские спецслужбы (видео)
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем