Продажа голосов в Раде: к пяти нардепам применили меры пресечения

Высший антикоррупционный суд применил меры пресечения в виде залога к пяти народным депутатам, которых подозревают в продаже голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram .

В САП не раскрывают имена подозреваемых, но, как ранее сообщали источники РБК-Украина, речь о таких нардепах от "Слуги народа":

Евгений Пивоваров;

Игорь Негулевский;

Ольга Савченко;

Юрий Кисель;

Михаил Лаба.

Суд определил двум подозреваемым по 40 млн гривен и 30 млн гривен залога, другим двум - по 20 млн гривен, пятому депутату - 16,6 млн гривен.

Также суд возложил на всех подозреваемых процессуальные обязанности, среди которых ношение электронного браслета.