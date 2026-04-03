Продаж частки у майні: чи обов'язково питати дозволу в інших власників

Розпоряджатися своєю часткою майна українці можуть самостійно. Проте закон вимагає дотриматися особливої процедури, щоб угоду потім не скасували через суд.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.
Згідно з чинним законодавством, майно, яке належить кільком людям одночасно, вважається спільною власністю. При цьому буває вона двох видів:
При цьому важливо розуміти, що співвласник володіє не конкретною кімнатою "в натурі", а правом на частку в усьому майні загалом.
Згідно з Цивільним кодексом, українці мають право самостійно розпоряджатися своєю часткою майна.
Це означає, що її можна продати, подарувати або заповісти.
В цілому згода інших співвласників на відчуження частки майна не потрібна. Проте у випадку саме продажу - діє правило переважного права.
Законодавство передбачає також випадки, коли повідомляти інших власників та чекати на їхнє рішення не потрібно.
Це стосується таких угод:
Якщо ви продасте частку сторонній особі, не повідомивши про це співвласників, вони мають право звернутися до суду.
В цілому право вимагати переведення на них прав покупця вони мають впродовж року.
У такому разі позивач повинен внести на депозит суду повну вартість частки, яку за договором мав сплатити покупець.
"Передача співвласником свого переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності іншій особі не допускається", - підсумували у Мін'юсті.
