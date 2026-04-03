Продаж частки у майні: чи обов'язково питати дозволу в інших власників

07:30 03.04.2026 Пт
3 хв
Виявляється, для угоди згода інших власників не потрібна, але є одна важлива умова
aimg Ірина Костенко
Співвласники мають переважне право тільки у випадку купівлі-продажу частки майна (фото ілюстративне: Getty Images)

Розпоряджатися своєю часткою майна українці можуть самостійно. Проте закон вимагає дотриматися особливої процедури, щоб угоду потім не скасували через суд.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.

Читайте також: Розлучення та гроші: адвокатка назвала майно, яке неможливо розділити при розриві шлюбу

Що каже закон про типи власності

Згідно з чинним законодавством, майно, яке належить кільком людям одночасно, вважається спільною власністю. При цьому буває вона двох видів:

  • спільна часткова - коли чітко визначено, яка саме частка належить кожному власнику (наприклад, 1/2 або 1/3).
  • спільна сумісна - коли частки не визначені (як зазвичай буває у подружжя).

При цьому важливо розуміти, що співвласник володіє не конкретною кімнатою "в натурі", а правом на частку в усьому майні загалом.

Чи потрібна згода на продаж

Згідно з Цивільним кодексом, українці мають право самостійно розпоряджатися своєю часткою майна.

Це означає, що її можна продати, подарувати або заповісти.

В цілому згода інших співвласників на відчуження частки майна не потрібна. Проте у випадку саме продажу - діє правило переважного права.

Головне про правила продажу:

  • першочергове право - співвласники мають перевагу перед іншими покупцями (вони можуть купити вашу частку за тією ж ціною та на тих самих умовах);
  • письмове повідомлення - інших власників майна необхідно офіційно (бажано - через нотаріуса) повідомити про намір продати частку та вказати ціну (або інші наявні умови);
  • терміни очікування - якщо йдеться про нерухомість, співвласники мають один місяць - від дня отримання ними повідомлення - на прийняття рішення (для рухомого майна цей термін становить 10 днів)
  • право вибору - якщо купити частку захотіли одразу кілька співвласників, людина сама обирає, кому з них її продати.

Коли переважне право не діє

Законодавство передбачає також випадки, коли повідомляти інших власників та чекати на їхнє рішення не потрібно.

Це стосується таких угод:

  • оформлення договору дарування або міни;
  • укладення договору ренти чи довічного утримання;
  • складання заповіту або спадкового договору;
  • внесення частки до статутного капіталу фірми.

Ризики порушення процедури

Якщо ви продасте частку сторонній особі, не повідомивши про це співвласників, вони мають право звернутися до суду.

В цілому право вимагати переведення на них прав покупця вони мають впродовж року.

У такому разі позивач повинен внести на депозит суду повну вартість частки, яку за договором мав сплатити покупець.

"Передача співвласником свого переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності іншій особі не допускається", - підсумували у Мін'юсті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про статус спільної власності у цивільному шлюбі, а також шляхи уникнення "майнових непорозумінь" і претензій (на випадок можливого розриву в майбутньому).

Крім того, ми пояснювали, як законно продати житло, якщо там зареєстрована дитина.

Читайте також, чи конфіскують майно, якщо довго не сплачувати штрафи ТЦК.

Важливо: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є юридичною консультацією. РБК-Україна не несе відповідальності за дії, вчинені на основі цієї інформації. У разі потреби в правовій допомозі або тлумаченні законодавства рекомендуємо звернутися до кваліфікованого юриста.

