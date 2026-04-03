Продаж частки у майні: чи обов'язково питати дозволу в інших власників

Що каже закон про типи власності

Згідно з чинним законодавством, майно, яке належить кільком людям одночасно, вважається спільною власністю. При цьому буває вона двох видів:

спільна часткова - коли чітко визначено, яка саме частка належить кожному власнику (наприклад, 1/2 або 1/3).

спільна сумісна - коли частки не визначені (як зазвичай буває у подружжя).

При цьому важливо розуміти, що співвласник володіє не конкретною кімнатою "в натурі", а правом на частку в усьому майні загалом.

Чи потрібна згода на продаж

Згідно з Цивільним кодексом, українці мають право самостійно розпоряджатися своєю часткою майна.

Це означає, що її можна продати, подарувати або заповісти.

В цілому згода інших співвласників на відчуження частки майна не потрібна. Проте у випадку саме продажу - діє правило переважного права.

Головне про правила продажу:

першочергове право - співвласники мають перевагу перед іншими покупцями (вони можуть купити вашу частку за тією ж ціною та на тих самих умовах);

письмове повідомлення - інших власників майна необхідно офіційно (бажано - через нотаріуса) повідомити про намір продати частку та вказати ціну (або інші наявні умови);

терміни очікування - якщо йдеться про нерухомість, співвласники мають один місяць - від дня отримання ними повідомлення - на прийняття рішення (для рухомого майна цей термін становить 10 днів)

право вибору - якщо купити частку захотіли одразу кілька співвласників, людина сама обирає, кому з них її продати.

Коли переважне право не діє

Законодавство передбачає також випадки, коли повідомляти інших власників та чекати на їхнє рішення не потрібно.

Це стосується таких угод:

оформлення договору дарування або міни;

укладення договору ренти чи довічного утримання;

складання заповіту або спадкового договору;

внесення частки до статутного капіталу фірми.

Ризики порушення процедури

Якщо ви продасте частку сторонній особі, не повідомивши про це співвласників, вони мають право звернутися до суду.

В цілому право вимагати переведення на них прав покупця вони мають впродовж року.

У такому разі позивач повинен внести на депозит суду повну вартість частки, яку за договором мав сплатити покупець.

"Передача співвласником свого переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності іншій особі не допускається", - підсумували у Мін'юсті.