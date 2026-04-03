Продажа доли в имуществе: обязательно ли спрашивать разрешение у других владельцев

Распоряжаться своей долей имущества украинцы могут самостоятельно. Однако закон требует соблюсти особую процедуру, чтобы сделку потом не отменили через суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.
Согласно действующему законодательству, имущество, которое принадлежит нескольким людям одновременно, считается совместной собственностью. При этом бывает она двух видов:
При этом важно понимать, что совладелец владеет не конкретной комнатой "в натуре", а правом на долю во всем имуществе в целом.
Согласно Гражданскому кодексу, украинцы имеют право самостоятельно распоряжаться своей долей имущества.
Это означает, что ее можно продать, подарить или завещать.
В целом согласие других совладельцев на отчуждение доли имущества не требуется. Однако в случае именно продажи - действует правило преимущественного права.
Законодательство предусматривает также случаи, когда уведомлять других владельцев и ждать их решения не нужно.
Это касается таких сделок:
Если вы продадите долю постороннему лицу, не уведомив об этом совладельцев, они имеют право обратиться в суд.
В целом право требовать перевода на них прав покупателя они имеют в течение года.
В таком случае истец должен внести на депозит суда полную стоимость доли, которую по договору должен был оплатить покупатель.
"Передача совладельцем своего преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности другому лицу не допускается", - подытожили в Минюсте.
Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.