Продаж авто через "Дію": що автоматично перевіряє МВС та чому приходить відмова

Що перевіряє система

Під час формування заяви на перереєстрацію інформація автоматично перевіряється за державними реєстрами та базами.

Онлайн-перереєстрація може бути неможливою, якщо виявлено:

транспортний засіб у розшуку;

арешт автомобіля, мотоцикла або мопеда;

обмеження чи обтяження щодо транспортного засобу;

судові або фінансові обмеження;

невідповідності чи розбіжності в даних;

обмеження щодо продавця або покупця.

Тобто цифровий формат послуги не означає, що державні перевірки відсутні. Навпаки, вони проводяться автоматично ще до завершення угоди.

Що робити, якщо заявку відхилили

Після проходження перевірки користувач може отримати повідомлення "Відхилено". Це означає, що система виявила невідповідність даних, обмеження або обтяження, через яке онлайн-перереєстрація наразі неможлива.

У МВС радять не подавати заявку повторно, поки не з'ясована причина відмови.

Для перереєстрації потрібно звернутися до територіального сервісного центру МВС. Адміністратор перевірить інформацію за державними реєстрами та встановить причину, через яку перереєстрацію онлайн провести не вдалося.

Якщо причину можна усунути, після її врегулювання можна повторно скористатися онлайн-послугою.

Як працює продаж через "Дію"

Онлайн-перереєстрація дозволяє фізичним особам укласти договір купівлі-продажу легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда дистанційно, без особистого відвідування сервісного центру МВС.

Процес починається зі смартфона продавця, а після завершення угоди нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з'являється у застосунку покупця.

Водночас автоматична перевірка є обов'язковою частиною послуги. Тому повідомлення "Відхилено" означає результат перевірки, а не збій у роботі сервісу.