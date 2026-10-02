Продажа авто через "Дію": что автоматически проверяет МВД и почему приходит отказ

Что проверяет система

При формировании заявления на перерегистрацию информация автоматически проверяется по государственным реестрам и базам.

Онлайн-перерегистрация может быть невозможна, если обнаружено:

транспортное средство в розыске;

арест автомобиля, мотоцикла или мопеда;

ограничение или обременение транспортного средства;

судебные или финансовые ограничения;

несоответствия или расхождения в данных;

ограничения в отношении продавца или покупателя.

То есть, цифровой формат услуги не означает, что государственные проверки отсутствуют. Напротив, они производятся автоматически еще до завершения сделки.

Что делать, если заявку отклонили

После прохождения проверки пользователь может получить сообщение "Отклонено". Это означает, что система обнаружила несоответствие данных, ограничение или обременение, из-за которого онлайн-перерегистрация пока невозможна.

В МВД советуют не подавать заявку повторно, пока не выяснена причина отказа.

Для перерегистрации следует обратиться в территориальный сервисный центр МВД. Администратор проверит информацию по государственным реестрам и установит причину, по которой перерегистрацию онлайн провести не удалось.

Если причину можно устранить, после ее урегулирования можно воспользоваться онлайн-услугой.

Как работает продажа через "Дію"

Онлайн-перерегистрация позволяет физическим лицам заключить договор купли-продажи легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда дистанционно без личного посещения сервисного центра МВД.

Процесс начинается со смартфона продавца, а по завершении сделки новое свидетельство о регистрации транспортного средства появляется в приложении покупателя.

В то же время автоматическая проверка является обязательной частью услуги. Поэтому сообщение "Отклонено" означает результат проверки, а не сбой в работе сервиса.