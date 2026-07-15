У МВС пояснили, чому не можна занижувати ціну в договорі про продаж автомобіля
Перед продажем автомобіля українцям варто заздалегідь визначити його офіційну ринкову вартість. Це допоможе правильно оформити договір купівлі-продажу, уникнути юридичних проблем і без зайвих труднощів перереєструвати транспортний засіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Головне:
- Обов'язкова оцінка: Перед укладенням договору купівлі-продажу власникам необхідно визначити офіційну ринкову вартість авто. За законом, сума в договорі не може бути нижчою за цей показник.
- Де отримати висновок: Офіційну оцінку вартості проводять фахівці Експертної служби МВС, які видають відповідний документ для подальшого оформлення угоди.
- Що впливає на ціну: Під час оцінювання експерти враховують рік випуску автомобіля, термін його експлуатації, пробіг, комплектацію, загальний технічний стан та наявність пошкоджень чи слідів корозії.
- Процедура переоформлення: Після отримання висновку та підписання договору завершити перереєстрацію авто на нового власника можна у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації.
Чому важливо визначити ринкову вартість авто
У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що перед укладенням договору купівлі-продажу може знадобитися офіційне визначення ринкової вартості автомобіля.
Це пов'язано з вимогами Податкового кодексу України. Зокрема, сума, зазначена в договорі купівлі-продажу, не може бути нижчою за офіційно визначену ринкову вартість транспортного засобу.
Отримати такий висновок можна в установах Експертної служби МВС, де фахівці проводять оцінку відповідно до вимог законодавства.
Що враховують експерти
Під час оцінювання спеціалісти аналізують низку факторів, які впливають на ринкову вартість автомобіля.
Зокрема, враховують:
- рік випуску та строк експлуатації;
- технічні характеристики й комплектацію;
- фактичний пробіг;
- загальний технічний стан;
- наявність пошкоджень, слідів корозії або попередніх ремонтів.
Після завершення оцінювання власник отримує офіційний висновок про ринкову вартість автомобіля, який можна використати під час оформлення договору купівлі-продажу.
Як завершити переоформлення автомобіля
Після визначення вартості автомобіля сторони можуть укласти договір купівлі-продажу та перереєструвати транспортний засіб.
У МВС нагадали, що зробити це можна в будь-якому територіальному сервісному центрі незалежно від місця реєстрації.
Адміністратори сервісних центрів допоможуть оформити перереєстрацію автомобіля на нового власника відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів №1388.
У відомстві радять заздалегідь ознайомитися з усіма етапами процедури, щоб продаж автомобіля пройшов швидко та без зайвих клопотів.
Нагадаємо, в Україні під час продажу другого та кожного наступного транспортного засобу продавці повинні надавати документ про його оціночну або середньоринкову вартість. Ця вимога діє для легкових і вантажних автомобілів, автобусів, причепів та іншого транспорту й використовується під час нотаріального оформлення та перереєстрації.
РБК-Україна також розповідало, що з 1 січня 2026 року в Україні змінили розмір пенсійного збору, який сплачують під час першої реєстрації легкових автомобілів. Його ставки залежать від вартості авто та становлять 3%, 4% або 5%, а електромобілі, як і раніше, звільнені від сплати цього збору.