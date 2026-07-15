У МВС пояснили, чому не можна занижувати ціну в договорі про продаж автомобіля

Перед продажем автомобіля українцям варто заздалегідь визначити його офіційну ринкову вартість. Це допоможе правильно оформити договір купівлі-продажу, уникнути юридичних проблем і без зайвих труднощів перереєструвати транспортний засіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС .

Головне: Обов'язкова оцінка: Перед укладенням договору купівлі-продажу власникам необхідно визначити офіційну ринкову вартість авто. За законом, сума в договорі не може бути нижчою за цей показник.

Перед укладенням договору купівлі-продажу власникам необхідно визначити офіційну ринкову вартість авто. За законом, сума в договорі не може бути нижчою за цей показник. Де отримати висновок: Офіційну оцінку вартості проводять фахівці Експертної служби МВС, які видають відповідний документ для подальшого оформлення угоди.

Офіційну оцінку вартості проводять фахівці Експертної служби МВС, які видають відповідний документ для подальшого оформлення угоди. Що впливає на ціну: Під час оцінювання експерти враховують рік випуску автомобіля, термін його експлуатації, пробіг, комплектацію, загальний технічний стан та наявність пошкоджень чи слідів корозії.

Під час оцінювання експерти враховують рік випуску автомобіля, термін його експлуатації, пробіг, комплектацію, загальний технічний стан та наявність пошкоджень чи слідів корозії. Процедура переоформлення: Після отримання висновку та підписання договору завершити перереєстрацію авто на нового власника можна у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації.

Чому важливо визначити ринкову вартість авто

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що перед укладенням договору купівлі-продажу може знадобитися офіційне визначення ринкової вартості автомобіля.

Це пов'язано з вимогами Податкового кодексу України. Зокрема, сума, зазначена в договорі купівлі-продажу, не може бути нижчою за офіційно визначену ринкову вартість транспортного засобу.

Отримати такий висновок можна в установах Експертної служби МВС, де фахівці проводять оцінку відповідно до вимог законодавства.

Що враховують експерти

Під час оцінювання спеціалісти аналізують низку факторів, які впливають на ринкову вартість автомобіля.

Зокрема, враховують:

рік випуску та строк експлуатації;

технічні характеристики й комплектацію;

фактичний пробіг;

загальний технічний стан;

наявність пошкоджень, слідів корозії або попередніх ремонтів.

Після завершення оцінювання власник отримує офіційний висновок про ринкову вартість автомобіля, який можна використати під час оформлення договору купівлі-продажу.

Як завершити переоформлення автомобіля

Після визначення вартості автомобіля сторони можуть укласти договір купівлі-продажу та перереєструвати транспортний засіб.

У МВС нагадали, що зробити це можна в будь-якому територіальному сервісному центрі незалежно від місця реєстрації.

Адміністратори сервісних центрів допоможуть оформити перереєстрацію автомобіля на нового власника відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів №1388.

У відомстві радять заздалегідь ознайомитися з усіма етапами процедури, щоб продаж автомобіля пройшов швидко та без зайвих клопотів.