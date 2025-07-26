Продавав ФСБ дані про позиції ЗСУ: поліцейського-зрадника засудили на 15 років

Поліцейський-зрадник, який "зливав" ворогу дані про переміщення українських військових та позиції ЗСУ, отримав 15 років в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.
"Прокурори відстояли у Верховному Суді вирок поліцейському з Харківщини, засудженому за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та незаконне зберігання бойових припасів. Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Слідчі довели, що засуджений від початку повномасштабного вторгнення по травень 2022 року на замовлення ФСБ РФ передавав дані про переміщення підрозділів ЗСУ та військової техніки, тимчасової дислокації правоохоронних органів і блокпостів на території Харківської області.
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з доводами прокурора, що вина є доведеною, кваліфікація дій правильною, а призначене покарання – справедливим. Наразі засуджений відбуває призначене судом покарання.
Нагадаємо, в кінці травня було засуджено 21-річного зрадника, який готував для ворога вогневе ураження об’єктів у Києві.
Також вирок отримав дезертир-зрадник, який втік на тимчасово окуповану територію України й воював проти наших воїнів на боці росіян. Його засуджено до 15 років в'язниці.
Крім того, РБК-Україна писало про те, що суд виніс вирок колишній співробітниці Херсонського СІЗО, яка під час окупації регіону співпрацювала з Росією.
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