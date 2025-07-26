Продавал ФСБ данные о позициях ВСУ: полицейского-предателя осудили на 15 лет

"Прокуроры отстояли в Верховном Суде приговор полицейскому с Харьковщины, осужденному за государственную измену, совершенную в условиях военного положения, и незаконное хранение боеприпасов. Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Следователи доказали, что осужденный с начала полномасштабного вторжения по май 2022 года по заказу ФСБ РФ передавал данные о перемещении подразделений ВСУ и военной техники, временной дислокации правоохранительных органов и блокпостов на территории Харьковской области.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда согласился с доводами прокурора, что вина является доказанной, квалификация действий правильной, а назначенное наказание - справедливым. Сейчас осужденный отбывает назначенное судом наказание.