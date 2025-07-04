Продавали "роботу" водієм за 20 тисяч доларів: на Львівщині викрили схему ухилянтів

На Львівщині судитимуть організаторів схеми, які оформлювали військовозобов’язаних водіями-міжнародниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спецпрокуратуру Західного регіону.
Розслідуванням встановлено, що організована група, до складу якої увійшли троє мешканців Стрийського району, підшукували військовозобов’язаних чоловіків, які не мали законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, та фіктивно влаштовували їх водіями міжнародних перевезень.
Після подання заявок до інформаційної системи "Шлях" та їх погодження, учасники групи виготовляли необхідний пакет документів для створення видимості законного виїзду.
Громадян формально приймали на роботу, допускали до "виконання обов’язків" та забезпечували їх виїзд через пункти пропуску на території Львівської та Закарпатської областей.
Ціна на такі "послуги" коливалася від 18 до 21,5 тисяч доларів з одного "клієнта".
Зауважимо, що нещодавно на Львівщині прикордонники втретє затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.
Тим часом на Закарпатті було затримано правоохоронця, який за 4000 доларів організував незаконний виїзд ухилянта до Словаччини.
Додамо, що українські прикордонники на Закарпатті викрили схему нелегального переправлення чоловіків до Румунії.
А вчора, 3 липня, в Україні викрили депутата Волинської обласної ради, який організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Від початку 2022 року через цю схему незаконно вивезли понад 100 осіб.
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