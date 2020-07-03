Продавал должности в Кабмине: на Волыни задержали мужчину на взятке

Фото: задержание на взятке (gp.gov.ua)

Мужчина планировал "трудоустроить" в правительство 10 человек

В Волынской области задержали мужчину, который за взятку в 200 тысяч долларов обещал трудоустроить на должность министра в Кабмин. Ранее он же "продал" еще одну должность в правительстве за 150 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Как отметили правоохранители, всего злоумышленник планировал "трудоустроить" в Кабмин 10 человек. С каждого он просил по 200-300 тысяч долларов.

"Разоблачен мужчина, который обещая посодействовать в назначении гражданина на должность министра Кабинета министров Украины, мошенническим путем завладел 200 тысячами долларов (ч.4 ст. 190 УК Украины). Его задержали во время получения средств", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Фото: задержание на взятке (gp.gov.ua)

Напомним, в начале неделе в Киеве задержали бывшего банкира, который за 25 тысяч долларов обещал трудоустроить на должность начальника одного из управлений Нацбанка.

Также сообщалось, что в Харькове задержали двух человек, которые за один миллион долларов "продавали" должность главы Харьковской облгосадминистрации.

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Автор: Игорь Литвиненко