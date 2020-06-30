В Киеве бывшего банкира задержали на взятке за должность в Нацбанке

Фото: взятка (РБК-Украина)

За назначение в Нацбанк бывший банкир требовал 25 тысяч долларов

Служба безопасности Украины в Киеве задержала бывшего заместителя главы правления одного из коммерческих банков на взятке. Он "продавал" должность начальника одного из управления Национального банка за 25 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отметили правоохранители, экс-банкир делал вид, что работает в интересах одного из заместителей главы Нацбанка. По его словам, часть взятки должна была распределиться между участниками конкурсной комиссии для назначения кандидата на должность.

"Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районов столицы во время получения части неправомерной выгоды в размере 15 тысяч долларов", - рассказали в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по разоблачения схемы, установлению всех причастных и обстоятельств преступления.

Ранее РБК-Украина писало, что НАБУ задержало на взятке в 1,8 миллиона гривен главу Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня.

Также сообщалось, что в середине июня главам НАБУ и САП предлагали рекордную взятку в 6 миллионов долларов.

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Автор: Игорь Литвиненко