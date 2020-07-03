ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Продавав посади в Кабміні: на Волині затримали чоловіка на хабарі

Новини » Суспільство     03.07.2020 - 15:19
Продавав посади в Кабміні: на Волині затримали чоловіка на хабарі
Фото: затримання на хабарі (gp.gov.ua)

Чоловік планував "працевлаштувати" в уряд 10 осіб

У Волинській області затримали чоловіка, який за хабар у 200 тисяч доларів обіцяв працевлаштувати на посаду міністра в Кабмін. Раніше він "продав" ще одну посаду в уряді за 150 тисяч доларів.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Як зазначили правоохоронці, всього зловмисник планував "працевлаштувати" в Кабмін 10 осіб. З кожного він просив за 200-300 тисяч доларів.

"Викрито чоловік, який обіцяючи посприяти призначення громадянина на посаду міністра Кабінету міністрів України, шахрайським шляхом заволодів 200 тисячами доларів (ч. 4 ст. 190 КК України). Його затримали під час отримання коштів", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Фото: затримання на хабарі (gp.gov.ua)

Нагадаємо, на початку тижня у Києві затримали колишнього банкіра, який за 25 тисяч доларів обіцяв працевлаштувати на посаду начальника одного з управлінь Нацбанку.

Також повідомлялося, що у Харкові затримали двох осіб, які за один мільйон доларів "продавали" посаду голови Харківської облдержадміністрації.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВолынская областьвзятка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся