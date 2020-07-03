Продавав посади в Кабміні: на Волині затримали чоловіка на хабарі

Фото: затримання на хабарі (gp.gov.ua)

Чоловік планував "працевлаштувати" в уряд 10 осіб

У Волинській області затримали чоловіка, який за хабар у 200 тисяч доларів обіцяв працевлаштувати на посаду міністра в Кабмін. Раніше він "продав" ще одну посаду в уряді за 150 тисяч доларів.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Як зазначили правоохоронці, всього зловмисник планував "працевлаштувати" в Кабмін 10 осіб. З кожного він просив за 200-300 тисяч доларів.

"Викрито чоловік, який обіцяючи посприяти призначення громадянина на посаду міністра Кабінету міністрів України, шахрайським шляхом заволодів 200 тисячами доларів (ч. 4 ст. 190 КК України). Його затримали під час отримання коштів", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Фото: затримання на хабарі (gp.gov.ua)

Нагадаємо, на початку тижня у Києві затримали колишнього банкіра, який за 25 тисяч доларів обіцяв працевлаштувати на посаду начальника одного з управлінь Нацбанку.

Також повідомлялося, що у Харкові затримали двох осіб, які за один мільйон доларів "продавали" посаду голови Харківської облдержадміністрації.

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Автор: Игорь Литвиненко