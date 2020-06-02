Двух человек задержали на взятке за должность главы Харьковской ОГА

Фото: табличка на здании СБУ (РБК-Украина)

За пост руководителя области делки просили 1 млн долларов

В Харькове Служба безопасности Украины задержала двух человек, которые пытались продать должности топ-чиновников в Харьковской области. Злоумышленники предлагали должности главы ОГА и руководителя областной налоговой.

Об этом сообщили в СБУ.

Нелегальный бизнес организовали одессит совместно с киевлянином. Мужчин задержали в ресторане "Ла-Страда" непосредственно во время получения первой части взятки в 150 тысяч долларов. Злоумышленники представлялись должностными лицами действующей власти и ссылались на близкие связи с руководителями Верховной рады, парламентских фракций и министров.

"Раньше правоохранители задокументировали факт получения злоумышленниками от харьковчанки 60 тыс. долларов. В такую сумму они оценили "помощь" в получении мандата народного депутата на довыборах в парламент", - сообщили в СБУ.

Как рассказал действующий глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, его должность делки оценили в 1 млн долларов.

Сейчас продолжаются обыски в Харьковской, Киевской и Одесской областях по адресам проживания, мест работы и арендованных помещений фигурантов дела.

Это не первый случай мошенничества в виде продаж топ-должностей.

В январе аферисты, прикрываясь связями с Владимиром Зеленским, требовали более 4 млн долларов за назначение глав Житомирской и Николаевской ОГА.

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Автор: Роман Калиниченко