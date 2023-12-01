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Продав пальне підрозділу заради наживи. Повідомлено про підозру командиру взводу

П'ятниця 01 грудня 2023 14:00
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Продав пальне підрозділу заради наживи. Повідомлено про підозру командиру взводу Фото: Продав пальне підрозділу заради наживи. Повідомлено про підозру командиру взводу (dbr.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Повідомлено про підозру командиру взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області. Він продав більше 20 тонн стратегічного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Що сталось?

"Військовослужбовець відповідав за отримання та видачу дизельного пального, призначеного для потреб підрозділу. Задля власної наживи він продав понад 20 тонн пального з 30 тонн, виділених військовим. Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн гривень", - пише пресслужба.

Зазначаться, що після початку кримінального провадження підозрюваний відшкодував усю суму в повному обсязі.

Фото: Продав пальне підрозділу заради наживи. Повідомлено про підозру командиру взводу (dbr.gov.ua)

Що загрожує?

Командиру взводу повідомлено про підозру ч. 4 ст. 425 КК України - недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.

Підозрюваному загрожує 8 років в'язниці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ДБР спільно зі СБУ викрило посадовців однієї з військових частин у Київській області на оборудках з харчами для їх особового складу на мільйони гривень.

Також нещодавно було викрито колишнього командира військової частини у Львівській області, через злочинну недбалість якого держава втратила 25 млн гривень.

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