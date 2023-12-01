Сообщено о подозрении командиру взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области. Он продал более 20 тонн стратегического топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Что случилось? "Военнослужащий отвечал за получение и выдачу дизельного топлива, предназначенного для нужд подразделения. Ради собственной наживы он продал более 20 тонн топлива из 30 тонн, выделенных военным. Нанесенный государству ущерб превысил 1,4 млн гривен", - пишет пресс-служба. Отмечается, что после начала уголовного производства подозреваемый возместил всю сумму в полном объеме. Фото: Продал горючее подразделения ради наживы. Сообщено о подозрении командиру взвода (dbr.gov.ua) Что чревато? Командиру взвода сообщено о подозрении ч. 4 ст. 425 УК Украины - халатное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред в условиях военного положения или в боевой обстановке. Подозреваемому грозит 8 лет тюрьмы.