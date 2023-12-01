Продал горючее подразделения ради наживы. Сообщено о подозрении командиру взвода
Сообщено о подозрении командиру взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области. Он продал более 20 тонн стратегического топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Что случилось?
"Военнослужащий отвечал за получение и выдачу дизельного топлива, предназначенного для нужд подразделения. Ради собственной наживы он продал более 20 тонн топлива из 30 тонн, выделенных военным. Нанесенный государству ущерб превысил 1,4 млн гривен", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что после начала уголовного производства подозреваемый возместил всю сумму в полном объеме.
Фото: Продал горючее подразделения ради наживы. Сообщено о подозрении командиру взвода (dbr.gov.ua)
Что чревато?
Командиру взвода сообщено о подозрении ч. 4 ст. 425 УК Украины - халатное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред в условиях военного положения или в боевой обстановке.
Подозреваемому грозит 8 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ГБР совместно с СБУ разоблачило должностных лиц одной из воинских частей в Киевской области на сделках с продуктами для их личного состава на миллионы гривен.
Также недавно был разоблачен бывший командир воинской части во Львовской области, из-за преступной халатности которого государство потеряло 25 млн гривен.
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