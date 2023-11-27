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У Київській області викрили схему розкрадання коштів на закупівлях харчів для військових

Київська область, Понеділок 27 листопада 2023 12:49
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У Київській області викрили схему розкрадання коштів на закупівлях харчів для військових Фото: у Київській області викрили схему розкрадання коштів на закупівлях харчів для військових (dbr.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки викрили посадовців однієї з військових частин у Київській області на оборудках з харчами для їх особового складу на мільйони гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, до організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями та продавали у магазинах, ресторанах та базарах частину продуктів, призначених для бійців.

Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових.

"Залишок" продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував "порожні" накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем.

Через підробку зловмисником фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку зловмисники привласнювали.

Як зазначають слідчі, наразі отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 млн гривень.

Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру за статтями заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки.

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з контррозвідкою Служби безпеки викрили колишнього командира військової частини у Львівській області, через злочинну недбалість якого держава втратила 25 млн гривень.

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Київська область ДБР Розкрадання коштів
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