Продану можуть оголосити ще одну підозру, - Луценко

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Генпрокурор підкреслив, що кримінальна справа Продана хвилює нинішніх високопосадовців

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що колишньому голові Державної фіскальної служби Мирославу Продану можуть оголосити ще одну підозру. Про це він сказав після засідання регламентного комітету парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Луценка, справа Продана отримує усе більше уваги у ЗМІ.

"Так, дійсно, останнім часом все більше уваги в ЗМІ набуває справа екс-керівника ДФС Продана… Продан підозрюється СБУ та ГПУ у особистому незаконному збагаченні. Фактично йдеться про те, що він разом з дуже близькою людиною купили за 2,5 млн євро нерухомість. Слідство володіє повністю багатомісячною перепискою усіх діючих осіб: хто, звідки, куди і в якому вигляді коштів має перераховувати…Я як генпрокурор скажу, що в ГПУ є усі підстави для оголошення підозри Продану", - сказав він.

Генпрокурор підкреслив, що дане кримінальне провадження хвилює нинішніх високопосадовців. Зокрема, журналісти попросили Луценка оцінити заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про вибіркове правосуддя і "показуху" в системі боротьби з корупцією у контексті справи Продана.

"Ця справа безумовно хвилює нинішніх високо посадовців. Тим не менше вона пройшла без жодних побоювань стосовно тиску, а йшла відповідно чинного законодавства. Я не розумію заяви прем’єр-міністра. З моєї точки зору, в разі обґрунтованих підозр щодо високо посадовця від уряду глава уряду має тільки одну відповідь - закон один для усіх... незалежно від рівня дружби. Додам, у ГПУ залишилась ще половина цієї справи, і впевнений, що це ще не кінець підозри цьому та іншим високопосадовцям чинної влади", - заявив генпрокурор.

Нагадаємо, 16 листопада САП склала і підписала письмове повідомлення про підозру екс-голові Державної фіскальної служби Мирославу Продану.

Як писало РБК-Україна раніше, САП направила екс-главі ДФС повістку з вимогою з'явитися до слідчого на допит. У свою чергу, Продан заявляв, що знаходиться за кордоном на лікуванні і не зможе приїхати на допит.

Також підкреслимо, що адвокат Продана Лариса Криворучко в коментарі РБК-Україна повідомляла, що її підзахисний готовий дистанційно брати участь у допиті САП, так як знаходиться на лікуванні в Німеччині.