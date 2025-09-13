Продаєте авто в Україні? Ось скільки податків доведеться заплатити

В Україні при продажу транспортних засобів громадяни зобов’язані сплачувати податки залежно від кількості угод та типу майна.

Які правила діють при продажу авто

Для легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів:

перший продаж протягом року - без оподаткування;

другий продаж - 5% ПДФО;

третій і більше - 18% ПДФО.

Для автобусів, вантажівок, причепів, тракторів та спецтехніки:

перший і другий продажі - 5% ПДФО;

третій і більше - 18% ПДФО.

У всіх випадках дохід також обкладається військовим збором у розмірі 5% (ставка діє з 1 грудня 2024 року).

Як визначається вартість

Ціна береться з договору купівлі-продажу, але не може бути нижчою за:

середньоринкову вартість транспортного засобу, або

ринкову вартість, визначену відповідно до закону (за вибором платника).

Звітність і строки

Якщо податок чи військовий збір не були сплачені, фізична особа зобов’язана:

до 1 травня наступного року подати декларацію про доходи;

до 1 серпня - сплатити визначені податкові зобов’язання.

Оподаткування операцій із продажу рухомого майна регулює стаття 173 Податкового кодексу України.