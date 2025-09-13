ua en ru
Продаєте авто в Україні? Ось скільки податків доведеться заплатити

Субота 13 вересня 2025 06:40
UA EN RU
Продаєте авто в Україні? Ось скільки податків доведеться заплатити Фото: Продаж автомобілів (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні при продажу транспортних засобів громадяни зобов’язані сплачувати податки залежно від кількості угод та типу майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДПС у Полтавській області.

Які правила діють при продажу авто

Для легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів:

  • перший продаж протягом року - без оподаткування;
  • другий продаж - 5% ПДФО;
  • третій і більше - 18% ПДФО.

Для автобусів, вантажівок, причепів, тракторів та спецтехніки:

  • перший і другий продажі - 5% ПДФО;
  • третій і більше - 18% ПДФО.

У всіх випадках дохід також обкладається військовим збором у розмірі 5% (ставка діє з 1 грудня 2024 року).

Як визначається вартість

Ціна береться з договору купівлі-продажу, але не може бути нижчою за:

  • середньоринкову вартість транспортного засобу, або
  • ринкову вартість, визначену відповідно до закону (за вибором платника).

Звітність і строки

Якщо податок чи військовий збір не були сплачені, фізична особа зобов’язана:

  • до 1 травня наступного року подати декларацію про доходи;
  • до 1 серпня - сплатити визначені податкові зобов’язання.

Оподаткування операцій із продажу рухомого майна регулює стаття 173 Податкового кодексу України.

Нагадаємо, у 2025 році ціни на вживані авто в Україні можуть зрости на 10-23% через нові правила оподаткування. Фізичні особи зобов’язані сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір при другому, третьому та наступних продажах. Нові ставки вплинуть на перекупників, власників авто, що продають машини за довіреністю, і можуть змусити піднімати ціни на вторинному ринку. Щоб уникнути фінансових втрат, продавцям радять планувати продажі та консультуватися з податковими фахівцями.

РБК-Україна також писало, що у 2025 році власники елітних легкових автомобілів в Україні зобов’язані сплачувати транспортний податок у розмірі 25 тис. гривень. Податок стягується з авто віком до п’яти років та вартістю понад 3 млн гривень (375 мінімальних зарплат).

Податки Продаж автомобілів Автомобільний ринок
