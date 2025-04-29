Ціни на вживані авто в Україні зростуть: до чого тут податки і хто має платити

У 2025 році ціни на вживані авто можуть зрости на 10-23% через нову систему оподаткування. Податки на другий, третій та інші продажі змусять продавців підіймати ціни.

Головне:

Які зміни очікують українців при продажу автомобіля?

Скільки доведеться заплатити податків на 2 або третій продажі?

Чи варто продавати авто за довіреністю?

Як можуть змінитись ціни на вторинному ринку автомобілів?

Як уникнути сплати податків?

Як тепер оподатковується продаж авто в Україні

Згідно з оновленим Податковим кодексом України, який набрав чинності з 1 грудня 2024 року, фізичні особи, що продають автомобілі, зобов'язані сплачувати два податки: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір. Проте ставки податків залежать від кількості угод, здійснених протягом року однією людиною, а також від типу транспортного засобу. Ось як це працює для мопедів, мотоциклів та легкових авто:

перша угода на рік взагалі не оподатковується; друга угода – 5% ПДФО та 5% військового збору; третя та наступні угоди –18% ПДФО та 5% військового збору.

"Якщо протягом року власник продав мопед "Карпати" й автомобіль "Лексус", і мопед був першим, тоді за автомобіль доведеться сплатити 5% податку на доходи та 5% військового збору від вартості авто", – прокоментував РБК-Україна податковий консультант Олександр Зарайський.

Для іншого рухомого майна (вантажне авто, причеп тощо) податки виникають вже при першій угоді:

перша та друга операції – 5% ПДФО та 5% військового збору;

– 5% ПДФО та 5% військового збору; третя та наступні операції – 18% ПДФО та 5% військового збору.

Таким чином, максимальне податкове навантаження може сягати 23% від вартості продажу транспортного засобу.

Кого стосуються нові правила оподаткування авто

В Україні наявний значний відсоток перекупників, що займаються перепродажем вживаних авто з Європи та США, для яких нові податки можуть стати серйозним фінансовим тягарем. Продавці можуть бути змушені перекладати ці додаткові витрати на покупців, що своєю чергою підвищить ціни на вживані авто.

За даними Інституту досліджень авторинку, у березні 2025 року середня ціна в найбільшому сегменті вживаних автомобілів, що працюють на бензині, вже зросла на 3,4% порівняно з минулим роком, досягнувши 6000 доларів США.

Що буде із продажем авто за довіреністю

Окрім перекупників, зміни в оподаткуванні можуть вдарити й по власникам, що продають авто, використовуючи механізм довіреності. Вони передають свої авто у користування "за довіреністю" і отримують плату за це. Така передача не оподатковується. Але коли користувач за довіреністю буде продавати авто, тоді податкові зобов'язання виникнуть для юридичного власника.

Наприклад, якщо автомобіль, отриманий за довіреністю у користування і не оформлений на нового власника, буде продаватись в майбутньому вже другий раз на рік, тоді для власника, який видав довіреність, виникають серйозні податкові проблеми.

"Останнім часом стало дуже багато випадків, коли авто, що були колись "продані" за довіреністю, нарешті були офіційно оформлені на нових власників", – підкреслив Олександр Зарайський.

Якщо у цьому році така тенденція збережеться, дуже багатьох може чекати неприємний сюрприз у вигляді необхідності сплатити податки за другий чи навіть третій продаж автомашини.

Як уникнути фінансових втрат при продажу автомобіля

Для того, щоб уникнути додаткового навантаження у вигляді податків, варто планувати продаж автомобіля, щоб уникнути декількох угод на рік. Продавцям і покупцям авто слід консультуватися з податковими фахівцями або юристами, щоб не припуститися помилок при оформленні угод і уникнути штрафів.

Важливо пам'ятати, що продаж автомобіля по довіреності не є законним способом передачі власності. При настанні випадку, коли ваше авто вже було продане власником за довіреністю, для вашої угоди (яка вже стане другою для вас) нарахування податків буде значним (10%), тому важливо правильно оформлювати документи та дотримуватись податкового законодавства.

Таким чином, нові податкові зміни, які вже набрали чинності, значно змінюють правила гри на ринку вживаних автомобілів в Україні. Потенційним продавцям та покупцям авто варто бути уважними та дотримуватись всіх вимог законодавства, щоб уникнути непотрібних фінансових втрат.