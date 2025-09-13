Продаете авто в Украине? Вот сколько налогов придется заплатить

В Украине при продаже транспортных средств граждане обязаны платить налоги в зависимости от количества сделок и типа имущества.

Какие правила действуют при продаже авто

Для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов:

первая продажа в течение года - без налогообложения;

вторая продажа - 5% НДФЛ;

третья и более - 18% НДФЛ.

Для автобусов, грузовиков, прицепов, тракторов и спецтехники:

первая и вторая продажи - 5% НДФЛ;

третья и более - 18% НДФЛ.

Во всех случаях доход также облагается военным сбором в размере 5% (ставка действует с 1 декабря 2024 года).

Как определяется стоимость

Цена берется из договора купли-продажи, но не может быть ниже:

среднерыночную стоимость транспортного средства, или

рыночную стоимость, определенную в соответствии с законом (по выбору плательщика).

Отчетность и сроки

Если налог или военный сбор не были уплачены, физическое лицо обязано:

до 1 мая следующего года подать декларацию о доходах;

до 1 августа - уплатить определенные налоговые обязательства.

Налогообложение операций по продаже движимого имущества регулирует статья 173 Налогового кодекса Украины.