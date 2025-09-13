ua en ru
Сб, 13 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Продаете авто в Украине? Вот сколько налогов придется заплатить

Суббота 13 сентября 2025 06:40
UA EN RU
Продаете авто в Украине? Вот сколько налогов придется заплатить Фото: Продажа автомобилей (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине при продаже транспортных средств граждане обязаны платить налоги в зависимости от количества сделок и типа имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГНС в Полтавской области.

Какие правила действуют при продаже авто

Для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов:

  • первая продажа в течение года - без налогообложения;
  • вторая продажа - 5% НДФЛ;
  • третья и более - 18% НДФЛ.

Для автобусов, грузовиков, прицепов, тракторов и спецтехники:

  • первая и вторая продажи - 5% НДФЛ;
  • третья и более - 18% НДФЛ.

Во всех случаях доход также облагается военным сбором в размере 5% (ставка действует с 1 декабря 2024 года).

Как определяется стоимость

Цена берется из договора купли-продажи, но не может быть ниже:

  • среднерыночную стоимость транспортного средства, или
  • рыночную стоимость, определенную в соответствии с законом (по выбору плательщика).

Отчетность и сроки

Если налог или военный сбор не были уплачены, физическое лицо обязано:

  • до 1 мая следующего года подать декларацию о доходах;
  • до 1 августа - уплатить определенные налоговые обязательства.

Налогообложение операций по продаже движимого имущества регулирует статья 173 Налогового кодекса Украины.

Напомним, в 2025 году цены на подержанные авто в Украине могут вырасти на 10-23% из-за новых правил налогообложения. Физические лица обязаны платить налог на доходы физлиц и военный сбор при второй, третьей и последующих продажах. Новые ставки повлияют на перекупщиков, владельцев авто, продающих машины по доверенности, и могут заставить поднимать цены на вторичном рынке. Чтобы избежать финансовых потерь, продавцам советуют планировать продажи и консультироваться с налоговыми специалистами.

РБК-Украина также писало, что в 2025 году владельцы элитных легковых автомобилей в Украине обязаны платить транспортный налог в размере 25 тыс. гривен. Налог взимается с авто возрастом до пяти лет и стоимостью более 3 млн гривен (375 минимальных зарплат).

Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги Продажа автомобилей Автомобильный рынок
Новости
Операция "Восточный страж" не предусматривает интеграции с украинской ПВО, - генерал НАТО
Операция "Восточный страж" не предусматривает интеграции с украинской ПВО, - генерал НАТО
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России