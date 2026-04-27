Продадуть не тільки Ocean Plaza: які державні гіганти підуть з молотка цього року

Фонд державного майна планує виставити на аукціон столичний торгово-розважальний центр Ocean Plaza у третьому кварталі цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови фонду Дмитра Наталухи, які він сказав під час прес-конференції про перші 100 днів на посаді.
"Цей актив орієнтовною вартістю близько 100 млн доларів, це стартова орієнтовна вартість. Ми сподіваємося, що він буде виставлений на прозорий аукціон у третьому кварталі 2026 року", - прокоментував він.
Голова Фонду держмайна додав, що торгово-розважальний центр має 156 тисяч квадратних метрів загальної та 70 тисяч кв. метрів орендної площі, близько 300 магазинів, 20 тисяч відвідувачів щодня та найбільшій у Східній Європі океанаріум.
Плани великої приватизації на 2026 рік
Також Фонд держмайна планує у цьому році виставити на продаж наступні об’єкти:
Дмитро Наталуха зазначив, що фонд вже проводить попередні перемовини із потенційними покупцями ТРЦ Ocean Plaza, а із зацікавленими інвесторами у купівлі ОПЗ – підписано 4 договори про нерозголошення інформації (інвесторам надана фінансова та виробнича звітність ОПЗ для ознайомлення).
Заступник голови фонду Віталій Коваленко, який відповідає за напрям великої приватизації сказав, що торговий центр, ОПЗ та Демурівський ГЗК – це об’єкти з високим ступенем готовності для продажу.
Нагадаймо, Ocean Plaza входить до першої десятки найбільших ТРЦ України. У публікації РБК-Україна про "Битва за Ocean Plaza: кому належать найбільші ТРЦ та чому бізнес обирає Захід", зазначається, держава націоналізувала цей торговий центр у 2023 році.
До націоналізації компанія-оператор торгового центру мав мільярдні борги перед компанією Ethoder Investments Limited, яку пов'язують із російським олігархом Аркадієм Ротенбергом. Потім, Фонд держмайна відсудив цей борг собі. Розмір боргу перед фондом становив близько 8–9 млрд гривень, на сьогодні погашена частина становить 2,2 млрд гривень.
Інвестор у нерухомість Андрій Журжій зазначив, що цей торговий центр – цікавий об’єкт для інвестицій, адже він має гарне розташування та рівень відвідуваності.
Дмитро Наталуха був призначений головою Фонду держмайна 14 січня цього року.