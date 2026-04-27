Продадут не только Ocean Plaza: какие государственные гиганты уйдут с молотка в этом году

"Этот актив ориентировочной стоимостью около 100 млн долларов, это стартовая ориентировочная стоимость. Мы надеемся, что он будет выставлен на прозрачный аукцион в третьем квартале 2026 года", - прокомментировал он.

Председатель Фонда госимущества добавил, что торгово-развлекательный центр имеет 156 тысяч квадратных метров общей и 70 тысяч кв. метров арендной площади, около 300 магазинов, 20 тысяч посетителей ежедневно и крупнейший в Восточной Европе океанариум.

Планы большой приватизации на 2026 год

Также Фонд госимущества планирует в этом году выставить на продажу следующие объекты:

во втором-третьем квартале предприятие "Сумыхимпром " (стартовая цена 24 млн долларов);

" (стартовая цена 24 млн долларов); в третьем квартале - Демуровский ГОК (38 млн долларов, добывает титановую руду в Днепропетровской области);

(38 млн долларов, добывает титановую руду в Днепропетровской области); в третьем-четвертом кварталах - "Одесский припортовый завод " (106 млн долларов, производитель минеральных удобрений из природного газа);

" (106 млн долларов, производитель минеральных удобрений из природного газа); в четвертом квартале -"Николаевский глиноземный комбинат" (86 млн долларов, производитель глинозема для дальнейшего получения алюминия) и завод "Индар" (24 млн долларов, производитель инсулина и других лекарственных препаратов).

Дмитрий Наталуха отметил, что фонд уже проводит предварительные переговоры с потенциальными покупателями ТРЦ Ocean Plaza, а с заинтересованными инвесторами в покупке ОПЗ - подписано 4 договора о неразглашении информации (инвесторам предоставлена финансовая и производственная отчетность ОПЗ для ознакомления).

Заместитель председателя фонда Виталий Коваленко, который отвечает за направление большой приватизации сказал, что торговый центр, ОПЗ и Демуровский ГОК - это объекты с высокой степенью готовности для продажи.