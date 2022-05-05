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Проблемы Чехии с нефтью решит трубопровод TAL, - Фиала

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Четверг 05 мая 2022 23:52
Проблемы Чехии с нефтью решит трубопровод TAL, - Фиала Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Прага нашли способ избавиться от зависимости от импорта российской нефти при помощи трубопровода TAL, который проходит из итальянского Триеста, заявил премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz.

Глава чешского правительства обсудил такие планы со своим немецким коллегой Олафом Шольцем.

"Это очень важно, если мы собираемся ввести эмбарго, чтобы гарантировать, что у граждан и компаний будет достаточно нефти", - сказал Фиала в четверг в Берлине на встрече с журналистами.

Сейчас Евросоюз рассматривает запрет на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций. Однако это было бы проблематично для Праги из-за ее зависимости. Поэтому премьер заявил в среду, что хотел бы, чтобы Чехия отложила эмбарго на российскую нефть на 2-3 года.

Вместе с тем, по словам Фиалы, трубопровод TAL может снять зависимость от нефти из РФ.

"Укрепление пропускной способности трубопровода является ключом к уменьшению зависимости от российской нефти. TAL решит наши проблемы. Это также самый простой вариант, потому что нам не нужно строить никакого дополнительного управления, достаточно будет расширить мощности. Однако для этого требуется готовность стран, участвующих в трубопроводе TAL, то есть Италии, Австрии и Германии или Баварии, увеличить пропускную способность", - отметил он.

Напомним, после решения Москвы прекратить поставки газа в Польшу, премьер Чехии Фиала заявил о необходимости снижать зависимость страны от российских энергоносителей и постепенно от них отказаться.

Добавим, что по прогнозу чешского премьера, Прага откажется российских энергоресурсов в течение 5 лет.

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