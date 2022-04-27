Чехия должна постепенно избавляться от зависимости от энергоносителей РФ, - Фиала
Власти Чехии заявили о необходимости снижать зависимость от российских энергоносителей и постепенно от них отказаться. Так премьер-министр страны Петр Фиала отреагировал на решение Москвы в нарушение соглашений прекратить поставки газа в Польшу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы чешского правительства в Twitter.
"Российская Федерация приняла решение прекратить поставки газа в Польшу. Тем самым Россия усугубляет ситуацию и нарушает существующие договоры. Это еще одно доказательство того, что мы должны постепенно избавляться от зависимости от российского ископаемого топлива", - говорится в публикации.
Отметим, что несколько дней назад Фиала заявил, что Чехия не может сразу отказаться от энергоносителей из РФ, так как зависимость страны от российского газа составляет более 90%.
Так, по прогнозу чешского премьера, Прага откажется российских энергоресурсов в течение 5 лет.
Как сообщалось, 26 апреля российский "Газпром" заявил о полном прекращении поставок газа в Польшу.
Также мы писали, что компании ЕС могут обойти требование РФ по оплате газа рублями. Это не будет нарушать международное санкционное давление на страну-оккупанта.
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