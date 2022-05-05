Проблеми Чехії з нафтою вирішить трубопровід TAL, - Фіала

Глава чеського уряду обговорив такі плани зі своїм німецьким колегою Олафом Шольцем.

"Це дуже важливо, якщо ми збираємося ввести ембарго, щоб гарантувати, що у громадян і компаній буде достатньо нафти", - сказав Фіала в четвер в Берліні на зустрічі з журналістами.

Зараз Євросоюз розглядає заборону на імпорт російської нафти в рамках шостого пакета санкцій. Однак це було б проблематично для Праги через її залежність. Тому прем'єр заявив у середу, що хотів би, щоб Чехія відклала ембарго на російську нафту на 2-3 роки.

Разом з тим, за словами Фіали, трубопровід TAL може зняти залежність від нафти з РФ.

"Зміцнення пропускної здатності трубопроводу є ключем до зменшення залежності від російської нафти. TAL вирішить наші проблеми. Це також найпростіший варіант, тому що нам не потрібно будувати ніякого додаткового управління, досить буде розширити потужності. Однак для цього потрібна готовність країн, що беруть участь у трубопроводі TAL, тобто Італії, Австрії та Німеччини чи Баварії, збільшити пропускну спроможність", - зазначив він.