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Чехия полностью откажется от российских энергоресурсов в течение пяти лет

Новина українською →
Чехия, Суббота 09 апреля 2022 17:51
Чехия полностью откажется от российских энергоресурсов в течение пяти лет Фото: Чехия полностью откажется от российских энергоресурсов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Чешская Республика полностью откажется российских энергоресурсов в течение пяти лет. Премьер-министр Петр Фиала назвал текущую ситуацию одной из "самых больших угроз безопасности" страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Государство-член Европейского союза почти полностью удовлетворяет свои потребности в газе за счет прямых или косвенных поставок из России и получает примерно половину своего импорта сырой нефти из того же источника.

Фиала заявил на съезде Гражданской демократической партии, что энергетический сектор страны должен измениться "полностью".

"Наша зависимость от ископаемого топлива из России, которой годами пренебрегали, представляет собой одну из самых больших угроз безопасности для нашей страны. Нашей целью должно быть полное избавление от этой российской энергетической петли в ближайшие пять лет", - сказал Фиала.

Он добавил, что его правительство должно подготовить этот "пятилетний проект" в ближайшие недели.

Европейский союз обязался отказаться от российского топлива к 2027 году и обнародует подробный план этого в мае.

На этой неделе блок, состоящий из 27 членов, утвердил новые санкции против России, в том числе запрет на импорт угля, начиная с августа. Решение принято после вторжения России в Украину.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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