Пассажиры проблемного рейса из Батуми вылетели в Киев

Рейс отправился из Батуми в 22:15 по киевскому времени

Проблемный рейс из Батуми отправился в Киев вечером в воскресенье, 1 июля. Об этом РБК-Украина сообщили в информационной службе аэропорта.

"Рейс відправивсчя из Батуми в 22:15 по киевскому времени. Сейчас самолет находится в полете. Ожидается прибытие рейса в Киев в 00:30. Задержка с прилетом может составить не более 5 минут", - сообщили аэропорту.

Напомним, ранее сообщалось, что в Батуми (Грузия) в Киев вечером, 1 июля, вылетит самолет, который должен был осуществить рейс 30 июня.

Отметим, в столичном аэропорту "Киев" со вчера, 30 июня, задерживают рейсы.

Также из-за задержки четырех рейсов в киевском аэропорту "Жуляны" в гостиницу были временно заселены 177 пассажиров.

"Всего в отеле сегодня расселено 177 пассажиров задержанных рейсов. То есть из 450 пассажиров задержанных рейсов на расселение согласились только 177 человек. В частности, это пассажиры авиарейсов из Киева в Батуми, Анталию, Даламан, Аликанте и Бодрум", - сообщили представители компании.

