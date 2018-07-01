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Пассажиры проблемного рейса из Батуми вылетели в Киев

НовостиПроисшествия    01.07.2018 - 23:09
Фото: расписание рейсов(РБК-Украина)
Фото: расписание рейсов(РБК-Украина)

Рейс отправился из Батуми в 22:15 по киевскому времени

Проблемный рейс из Батуми отправился в Киев вечером в воскресенье, 1 июля. Об этом РБК-Украина сообщили в информационной службе аэропорта.

"Рейс відправивсчя из Батуми в 22:15 по киевскому времени. Сейчас самолет находится в полете. Ожидается прибытие рейса в Киев в 00:30. Задержка с прилетом может составить не более 5 минут", - сообщили аэропорту.

Напомним, ранее сообщалось, что в Батуми (Грузия) в Киев вечером, 1 июля, вылетит самолет, который должен был осуществить рейс 30 июня.

 

Отметим, в столичном аэропорту "Киев" со вчера, 30 июня, задерживают рейсы.

Также из-за задержки четырех рейсов в киевском аэропорту "Жуляны" в гостиницу были временно заселены 177 пассажиров.

"Всего в отеле сегодня расселено 177 пассажиров задержанных рейсов. То есть из 450 пассажиров задержанных рейсов на расселение согласились только 177 человек. В частности, это пассажиры авиарейсов из Киева в Батуми, Анталию, Даламан, Аликанте и Бодрум", - сообщили представители компании.
 

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Теги публикации: аэропорт, туристы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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