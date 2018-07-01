Туристи з проблемного рейсу з Батумі вилетіли до Києва

Рейс відправився з Батумі о 22:15 за київським часом

Проблемний рейс з Батумі відправився до Києва ввечері у неділю, 1 липня. Про це РБК-Україна повідомили в інформаційній службі аеропорту.

"Рейс відправивсчя з Батумі о 22:15 за київським часом. Наразі літак перебуває в польоті. Очікується прибуття рейсу до Києва о 00:30. Затримка з прильотом може скласти не більше 5 хвилин", - повідомили в довідці.

Нагадаємо, ранiше повiдомлялося, що Батумі (Грузія) в Київ увечері, 1 липня, вилетить літак, який повинен був здійснити рейс 30 червня.

Також через затримку чотирьох рейсів в київському аеропорту "Жуляни" в готель були тимчасово заселені 177 пасажирів.

"Всього в готелі сьогодні розселено 177 пасажирів затриманих рейсів. Тобто з 450 пасажирів затриманих рейсів на розселення погодилися тільки 177 осіб. Зокрема, це пасажири авіарейсів з Києва в Батумі, Анталію, Даламан, Аліканте і Бодрум", - повідомили представники компанії.