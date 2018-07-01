Задержка рейсов в аэропорту "Киев": более 170 пассажиров заселены в отели

В отель заселены пассажиры, которые прибыли в Киев из других городов Украины

Из-за задержки четырех рейсов в киевском аэропорту "Жуляны" в гостиницу были временно заселены 177 пассажиров. Об этом РБК-Украина рассказали представители авиакомпании Bravo airways.

"Всего в отеле сегодня расселено 177 пассажиров задержанных рейсов. То есть из 450 пассажиров задержанных рейсов на расселение согласились только 177 человек. В частности, это пассажиры авиарейсов из Киева в Батуми, Анталию, Даламан, Аликанте и Бодрум", - сообщили представители компании.

Сообщается, что в отель заселены пассажиры, которые прибыли в Киев из других городов Украины. Люди будут ожидать там трансфер в аэропорт "Жуляны". Точное время пребывания пассажиров в гостинице пока остается неизвестным.

По данным компании перевозчика, почти 300 пассажиров отказались от расселения в гостинице. В то время, пассажиры из Киева жалуются, что не могут уехать домой из-за отсутствия точной информации о времени вылета.

"Мы из Киева и нам неудобно заселиться в гостиницу. Также, неудобно поехать домой. Ведь время вылета постоянно меняется. В 24:00 мы прибыли в аэропорт - на вылет в 1:00 ночи, турфирма сообщила, что вылет в 2:40, затем турфирма сообщила о вылете в 3:00 утра. То есть время вылета переносится с 12:00 ночи. Когда мы летим неизвестно. Я бронировала билеты в Анталию еще в апреле. А сегодня мне ничего неизвестно", - рассказала пассажирка.

Напомним, всего 16 чартерных рейсов были задержаны в киевском аэропорту "Жуляны" в воскресенье, 1 июля.