"Застряглі" в аеропорту Батумі туристи вилетять до Києва сьогодні

Літак повинен був відправиться до Києва 30 червня
З Батумі (Грузія) в Київ увечері, 1 липня, вилетить літак, який повинен був здійснити рейс 30 червня. Про це в Twitter повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.
"Авіакомпанія "Браво" повідомила, що виліт літака з Батумі до Києва, який повинен був здійснити рейс 30.06, планується у вечірній час 1 липня", - заявив він.
Авіакомпанія «Браво» повідомила, що виліт літака з Батумі до Києва, який мав би здійснити рейс 30.06., планується на вечірній час 1 липня. pic.twitter.com/yhiXGDyllT— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 1, 2018