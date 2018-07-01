"Застряглі" в аеропорту Батумі туристи вилетять до Києва сьогодні

Літак повинен був відправиться до Києва 30 червня

З Батумі (Грузія) в Київ увечері, 1 липня, вилетить літак, який повинен був здійснити рейс 30 червня. Про це в Twitter повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

"Авіакомпанія "Браво" повідомила, що виліт літака з Батумі до Києва, який повинен був здійснити рейс 30.06, планується у вечірній час 1 липня", - заявив він.