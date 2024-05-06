Проблеми зі світлом, водою і транспортом: які наслідки атаки на Суми та область

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Під ударом енергетика: де немає світла

Як повідомили в Сумській ОВА, ворог завдав удару по енергетичним об'єктам регіону. Внаслідок атаки росіян без електроенергії залишились населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів. Через що об'єкти критичної інфраструктури довелося переводити на резервне живлення.

"Водопостачання та лікарні будуть забезпечені резервним живленням в повному обсязі. Також, в місті розгортаються пункти незламності", - проінформували в ОВА.

За даними "Укренерго", росіяни пошкодили високовольтний об'єкт. Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою тривоги. Тож енергетики обіцяють, що поетапно будуть подавати світло для споживачів.

"Завдяки злагодженим та професійним діям аварійних служб, енергетиків, вночі електропостачання у постраждалих районах, та частково у місті Суми було відновлено. Роботи тривають", - кажуть у Сумській ОВА.

(Оновлено 10:23). Міненерго кажуть, що зараз у Сумській області без напруги понад 90 населених пунктів

Як повідомили у відомстві, через атаку одномоментно було знеструмлено понад 400 тисяч абонентів у м. Суми та населених пунктах області. Також знеструмлювалися споживачі й у Харківській області.

"Станом на ранок споживачів частково заживили. У Сумській області залишається без напруги 91 населений пункт", - йдеться в повідомленні.

Ситуація з водопостачанням

Наразі у Сумах тимчасово відсутнє водопостачання будинків мікрорайонів: Хіммістечка та Басів, вулиць Харківської, Сергія Табали, Холодноярської бригади (СКД), Української Народної Республіки (Катерини Зеленко), Староріченської (Генерала Чеснова), Миру, Богуна, проспекту Свободи та прилеглих до них вулиць.

Станом на 08:30 водозабори міста працюють у звичайному режимі. Окрім Пришибського водозабору, роботу якого комунальники відновлюють через проблеми в енергосистемі внаслідок атаки.

КП "Міськводоканал" своєю чергою нагадав мешканцям Сум про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефони диспетчерської служби: 050 407-81-10, 067 548-21-12.

Що з транспортом

КП "Електроавтотранс" інформує, що у зв'язку зі станом енергосистеми міста, на лінії працюють лише тролейбуси з автономним ходом. Втім, фахівці роблять усе, аби поліпшити ситуацію.

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